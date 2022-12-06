Từ 12h ngày 6/12/2022: Ngọc Hoàng Đại Đế "mở kho vàng", Thần Tài ban lộc lớn, 3 con giáp giàu to trúng đậm, kinh doanh lãi "khủng", tài khoản nhảy số, vượng lộc đắc tài

Tử vi từ 12h ngày 6/12, Thìn chính là con giáp phát tài, dù làm ở lĩnh vực gì thì công việc của bạn cũng có rất nhiều đột phá. Với sự quyết tâm, chăm chỉ của mình, bạn ắt sẽ được nhận thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra, không lo thiếu tiền xài.

Tốt nhất, những người tuổi Thìn nên tập trung phát triển công việc hiện tại, bởi khi dồn công dồn sức cho 1 việc, bạn sẽ dễ dàng đạt được thành công hơn hẳn. Đặc biệt, nếu như bạn muốn gia tăng thu nhập, bạn có thể nhận thêm các công việc tay trái, nhưng cần phải sắp xếp thời gian các công việc cho hợp lý.

Những người tuổi Thìn muốn phát tài bất ngờ có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản...

Tuổi Tý

Người tuổi Tý giỏi tránh rủi ro, biết nắm bắt cơ hội kinh doanh. Họ là những người có khả năng thích ứng cao, dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng có thể nhanh nhạy nắm bắt và cởi mở với cái mới. Thái độ tích cực chính là điều giúp con giáp này ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Theo tử vi, người tuổi Tý có tầm nhìn xa, có thể đón đầu khi thời cơ đến. Bắt đầu từ 12h ngày 6/12, vận trình của họ sẽ có bước ngoặt. Lời khuyên dành cho con giáp này là trong công việc hãy chú ý duy trì sự hòa hợp giữa các cá nhân, tránh họa từ miệng mà ra; cứ làm việc siêng năng nhất định sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Về tài lộc, người tuổi Tý không nên vội vàng muốn thành công nhanh chóng mà hãy tìm kiếm sự phát triển có tính bền vững.

Tuổi Mão

Từ 12h ngày 6/12 may mắn sẽ giúp người tuổi Mão chứng tỏ được khả năng làm việc với tốc độ cao của mình. Công việc vào guồng khiến bạn không còn phải lo lắng quá nhiều.

Người tuổi Mão nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch, dự định quan trọng trong công việc ngay để gặp được nhiều may mắn.

Tiến trình suôn sẻ sẽ giúp tuổi Mão thực hiện được những điều mình mong muốn, thành quả khá ngọt ngào, ví dụ như được cấp trên khen ngợi, thăng chức, tăng lương.

Với người làm kinh tế, ngay từ đầu tuần báo hiệu tiền hết rồi lại có, bản mệnh được quý nhân giới thiệu cho những cơ hội tài chính lớn đến bất ngờ. Bạn luôn giữ được tâm thế bình tĩnh và tỉnh táo nên không mắc sai lầm, để tiền bạc của mình rơi vào tay đối thủ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.