Từ 6/12 đến 12/12, Phúc Tinh ghé cửa, Hỷ Tinh vào nhà: 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, sự nghiệp thăng hoa, vận trình rực sáng, tiêu sài dư giả tới tận cuối năm

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 21:30

Tử vi dự báo từ 6/12 đến 12/12, những con giáp này bước vào thời gian làm giàu nhanh chóng, vạn sự như ý, làm gì cũng dễ dàng vượt qua.

Tuổi Sửu

Là con giáp may mắn  từ 6/12 đến 12/12 nên người tuổi Sửu có thể thoải mái đón nhận nhiều tin vui. Đây là thời điểm cực kỳ lý tưởng để bạn phát huy điểm mạnh của mình, nhất là khả năng xử lý vấn đề một cách nhanh nhạy.

Đặc biệt, những người đang nắm chức quyền hoặc thi cử, học lên cao sẽ nhận thấy nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt. Những khó khăn trước đó dần dần được giải quyết ổn thỏa, bạn tin tưởng hơn vào khả năng của mình thì việc gặt hái thành công không còn là điều xa vời.

Tình hình tài chính cũng vượng sắc khi người làm công ăn lương ghi điểm trong mắt lãnh đạo và được nhận tiền thưởng nóng. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh xây dựng được đội ngũ khách hàng trung thành, khiến tiền nhanh chóng đổ về túi.

Từ 6/12 đến 12/12, Phúc Tinh ghé cửa, Hỷ Tinh vào nhà: 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, sự nghiệp thăng hoa, vận trình rực sáng, tiêu sài dư giả tới tận cuối năm - Ảnh 1

Con giáp này cũng được tận hưởng những ngày vui, hạnh phúc như ý. Vợ chồng bạn đồng lòng với những kế hoạch chung trong tương lai. Bên cạnh đó, bạn còn có thể đóng vai trò cầu nối với những người thân yêu của mình.

Người có đôi yêu lâu năm đã bước vào giai đoạn chín muồi để bàn chuyện kết hôn. Các bạn càng tự tin hơn khi nhận được sự chấp thuận của bố mẹ hai bên.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, từ 6/12 đến 12/12, những người tuổi Mão có thể đảm bảo rằng họ sẽ không đi đường vòng hay xuống dốc.

Con giáp này duy trì lối sống đặc biệt nhàn nhã, không quá nhiều áp lực. Họ là những người rất thận trọng, nhanh nhạy trong việc tìm kiếm cơ hội giúp sự nghiệp phát triển tăng tốc.

Từ 6/12 đến 12/12, Phúc Tinh ghé cửa, Hỷ Tinh vào nhà: 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, sự nghiệp thăng hoa, vận trình rực sáng, tiêu sài dư giả tới tận cuối năm - Ảnh 2

Tính cách của con giáp tuổi Mão tương đối khiêm tốn. Họ có thể hình thành mối quan hệ hợp tác với nhiều người mà không gây rắc rối, không khiến người khác ghét bỏ, ganh tỵ.

Bắt đầu từ ngày 6 tháng 12, sự nghiệp của người tuổi Mão có thể thăng tiến hơn nữa nên không lo bị “thủng ví”. Mọi việc trong cuộc sống của con giáp này đều diễn ra suôn sẻ.

Họ có thể trở thành niềm tự hào của người thân trong gia đình, cũng có thể trở thành người chiến thắng trong cuộc sống. Con giáp này càng dũng cảm thì càng phát triển, liên tục đón tin vui.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngựa có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè.

Tuổi Ngọ cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bạn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Từ 6/12 đến 12/12, Phúc Tinh ghé cửa, Hỷ Tinh vào nhà: 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, sự nghiệp thăng hoa, vận trình rực sáng, tiêu sài dư giả tới tận cuối năm - Ảnh 3

Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến từ 6/12 đến 12/12 nhờ bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao. Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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