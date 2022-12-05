Thánh Mẫu độ mệnh, 5 ngày trước rằm tháng 11 âm lịch may mắn ngút ngàn, 3 con giáp mỏi mệt đếm tiền, gánh vàng còng lưng, nhà đất, sổ đỏ tăng nhanh vù vù

Vào 5 ngày trước rằm tháng 11 âm lịch, vận trình tài lộc của người tuổi Thìn tương đối ổn định, không có thăng trầm lớn. Tháng 12 sẽ là thời điểm nổi bật và nhiều may mắn nhất của những người cầm tinh con Rồng. Bạn sẽ có quý nhân phù trợ trong công việc và tài chính, giúp bạn thăng tiến.

Ngoài ra, tài chính của bạn cũng có sự tăng trưởng mạnh trong giai đoạn này. Chỉ cần đủ tự tin và đặt toàn bộ sức lực vào những kế hoạch của mình, bạn sẽ thành công, trên cả phương diện tình cảm lẫn tiền tài.

Vào 5 ngày trước rằm tháng 11 âm lịch, những người đã có gia đình, có đôi có cặp sẽ tận hưởng những hạnh phúc trọn vẹn, đủ đầy.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngựa có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Ngọ cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bạn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến vào 5 ngày trước rằm tháng 11 âm lịch tới nhờ bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao. Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Tuổi Tị

Tử vi vào 5 ngày trước rằm tháng 11 âm lịch Chính Ấn hỗ trợ người tuổi Tỵ đón nhận tin tốt lành về đường công danh sự nghiệp. Bạn có thể gặp được đối tác đáng tin cậy, mở ra cơ hội phát triển trong tương lai. Đây có thể đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, giúp bạn có được vị trí tốt hơn hiện tại.

Những thuận lợi này đến từ việc bạn đang làm công việc mà mình yêu thích, có niềm đam mê và hứng thú thực sự, đây mới là điểm mấu chốt giúp công việc phát triển. Không phải ai cũng may mắn có được điều này nên hãy trân trọng cơ hội hiện tại.

Hỏa khí vượng khiến tâm trạng bạn khá dễ nóng giận, nhất là khi đối mặt với những chất vấn hay nghi ngờ từ nửa kia. Bạn cố làm mọi chuyện theo thói quen mà không để ý tới cảm xúc của đối phương, bạn cảm thấy tình yêu phai nhạt dần mà chẳng biết đến từ phía ai, nói chung tình cảm không còn nồng nàn như trước nữa.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.