Tử vi học chỉ ra Tuổi Thân là con giáp cực kỳ may mắn và thành công vào ngày Chủ Nhật 4/12. Con giáp này được thần Tài phù hộ nên kiếm được bộn tiền. Với đường tài lộc sáng sủa, tuổi Thân có thể thoải mái chi tiêu trong dịp Tết này, không những vậy còn có của ăn của để dành cho cả năm sắp tới. Người tuổi Thân được chỉ ra sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi hơn những người khác.

Vào ngày Chủ Nhật 4/12, cuộc sống tuổi Thân có nhiều bước tiến bất ngờ. Dù có một năm không mấy thành công khi mọi thứ cứ giậm chân tại chỗ nhưng bước qua khoảng thời gian này, tiền tài, công việc của tuổi Thân đều sẽ được khai thông, vận may lội ngược dòng.

Từ giai đoạn này trở đi họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Mọi cơ hội tốt đều không mời mà đến, vì vậy tuổi Thân cần phải bình tĩnh, nắm bắt mọi thời cơ để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc.

Tuổi Dậu

Nhờ việc xác định được rõ ràng mục tiêu mà người tuổi Dậu sẽ kiếm được một khoản kha khá vào thời điểm này. Những bước tiến nhanh chóng và ổn định sẽ giúp bạn có một nguồn thu dồi dào.

Dù là người mới chập chững bước vào một lĩnh vực nào đó, bạn vẫn có thể được tiếp xúc với những mối làm ăn có giá trị nhờ sự thông minh, nhanh nhạy cùng các mối quan hệ rộng rãi của mình. Những gì bạn nắm bắt được trong thời điểm này khiến nhiều người ghen tị.

Chuyện làm giàu còn diễn ra khá thuận lợi đối với những người làm ăn buôn bán và thời cơ chủ yếu đến vào những ngày gần cuối tuần. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác nên làm việc gì cũng dễ dàng hơn hẳn mọi người.

Ngoài ra, quý nhân xuất hiện còn chỉ cho con giáp phát tài tuần này đâu là nơi thích hợp để đổ tiền đầu tư. Nếu đang có sẵn khoản tiền trong tay, bạn có thể cân nhắc theo hướng đã được vạch ra.

Tuổi Thìn

Vào ngày Chủ Nhật 4/12, vận trình tài lộc của người tuổi Thìn tương đối ổn định, không có thăng trầm lớn. Đây sẽ là thời điểm nổi bật và nhiều may mắn nhất của những người cầm tinh con Rồng. Bạn sẽ có quý nhân phù trợ trong công việc và tài chính, giúp bạn thăng tiến.

Ngoài ra, tài chính của bạn cũng có sự tăng trưởng mạnh trong giai đoạn này. Chỉ cần đủ tự tin và đặt toàn bộ sức lực vào những kế hoạch của mình, bạn sẽ thành công, trên cả phương diện tình cảm lẫn tiền tài.

Vào ngày Chủ Nhật 4/12, những người đã có gia đình, có đôi có cặp sẽ tận hưởng những hạnh phúc trọn vẹn, đủ đầy.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.