Đón Chủ Nhật vàng, 3 tuổi gom hết may mắn thiên hạ: cuối tuần hưởng vinh hoa, kinh doanh trúng lời lớn, tiền tỷ vào túi ào ào, cuộc đời đẹt gấm thêu hoa

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 21:35

Chủ Nhật tuần này vừa là ngày nghỉ thảnh thơi cũng là thời cơ may mắn bùng nổ của 3 con giáp được ơn trên cho lộc cực lớn này.

Tuổi Tý 

Theo tử vi, Chủ Nhật tuần này 4/12 là khoảng thời gian Lục Hợp nở rộ, cộng thêm hậu thuẫn từ nhiều yếu tố khác nhau mà tuổi Tý đón nhận vận trình khởi sắc, có một luồng sinh khí mới đến với tuổi Tý. 

Đặc biệt là về phương diện tài lộc khởi khí khai lộc. Những ai làm nghề kinh doanh gặt hái được thành công vang dội, bất chợt trở nên có tiếng tăm trên thị trường nhờ khoảng thời gian dài tích lũy kinh nghiệm, nâng cao uy tín. 

Đón Chủ Nhật vàng, 3 tuổi gom hết may mắn thiên hạ: cuối tuần hưởng vinh hoa, kinh doanh trúng lời lớn, tiền tỷ vào túi ào ào, cuộc đời đẹt gấm thêu hoa - Ảnh 1

Chuyện hợp tác làm ăn cũng trở nên suôn sẻ hơn nhiều phần, những mối quan hệ trước kia tưởng chừng không bao giờ nắm được nay lại bỗng nhiên tìm đến. Người làm công ăn lương cũng dành được một chỗ đứng, thành tựu trong sự nghiệp của mình. 

Bản tính sinh ra có tinh thần trách nhiệm công việc cao, cùng đó là ý chí kiên cường nên dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trở ngại để giành lấy mục tiêu bằng quyết tâm cao độ. 

Tuổi Dậu

Ngày Chủ Nhật tuần này, người tuổi Dậu có nguồn thu nhập khá dồi dào, bạn không gặp vấn đề gì liên quan tới tiền bạc trong thời gian này. Tuy nhiên, đừng để tính cách phóng khoáng của bạn khiến bạn chi tiêu hoang phí, không có kế hoạch. Lúc này bạn càng cần có kế hoạch tài chính rõ ràng để tiền bạc ngày càng dư dôi.

Đón Chủ Nhật vàng, 3 tuổi gom hết may mắn thiên hạ: cuối tuần hưởng vinh hoa, kinh doanh trúng lời lớn, tiền tỷ vào túi ào ào, cuộc đời đẹt gấm thêu hoa - Ảnh 2

Ngoài ra, bạn rất việc giỏi giữ hòa khí cho các thành viên trong gia đình, thậm chí bạn là chỗ dựa tinh thần cho họ khi cần. Lúc này, một số người đang rất cần có bạn để được tâm sự, chia sẻ.

Hôm nay, về cơ bản, sức khỏe của tuổi Dậu khá tốt, ổn thỏa cả về thể chất lẫn tinh thần. Những lúc rảnh rỗi, bản mệnh nên tham gia một số hoạt động ngoài trời để tăng cường sức khỏe, sự dẻo dai và giúp tinh thần tươi mới hơn.

Tuổi Tuất

Bước sang Chủ Nhật tuần này , những người tuổi Tuất có tài tinh chiếu mệnh. Họ được Thần Tài chiếu cố nhiều hơn nên nhìn chung phương diện tài lộc có nhiều điều khả quan. Trong công việc dù gặp nhiều khó khăn nhưng đều có khả năng vượt qua một cách thuận lợi. Khi đó, những giá trị hay thành tựu gặt hái được sẽ ngày một tích lũy, là tiền đề để họ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Đón Chủ Nhật vàng, 3 tuổi gom hết may mắn thiên hạ: cuối tuần hưởng vinh hoa, kinh doanh trúng lời lớn, tiền tỷ vào túi ào ào, cuộc đời đẹt gấm thêu hoa - Ảnh 3

Các nguồn thu nhập chính của người tuổi Tuất vẫn ổn định và vững chắc. Họ cũng có khả năng nhận được những cơ hội làm ăn mới, kiếm được bộn tiền nhờ các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn phát sinh nhiều khoản chi phí, cầm kiểm soát và có ngân sách tích lũy dài hạn. Nếu sa đà vào tiệc tùng, xã giao mà “vung tay quá trán” thì các kế hoạch tài chính trước đó đều bị xáo trộn.

Giai đoạn này, người tuổi Tuất nên duy trì tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực, có thể làm việc độc lập nhưng không nên đặt lợi ích cá nhân lên trên tập thể. Sức mạnh tập thể sẽ giúp bạn có nhiều bước tiến xa hơn trong tháng. Muốn làm việc lớn chỉ dựa vào sức mình thôi chưa đủ, cần liên kết tập thể để xây dựng đội ngũ vững mạnh.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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