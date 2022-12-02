Theo tử vi 12 con giáp , người cầm tinh con chuột là người chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Họ là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

Từ 22h ngày 2/12, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương.

Họ cũng cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho những chuyến công tác dài ngày. Những người làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình.

Dù nhận được nhiều cơ hội nhưng con giáp tuổi Tý nên tránh đầu tư một cách tùy tiện. Hãy chọn con đường ổn định trong ít nhất 3 tháng tới.

Do làm việc với cường độ cao nên sức khỏe của con giáp này không được tốt lắm. Họ cần chú ý ăn ngủ điều độ, điều chỉnh lịch sinh hoạt của mình sao cho khoa học.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ khá thông minh, mưu lược, làm việc gì cũng sắp xếp tỉ mỉ, không bao giờ có sơ hở.

Đương nhiên con giáp này cũng rất tự tin khẳng định năng lực của mình ở nơi làm việc, hòa đồng với mọi người, nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp, lãnh đạo.

Từ 22h ngày 2/12, họ sẽ không bị tụt lại phía sau ở bất kỳ giai đoạn nào, không bị kẻ xấu ngáng chân. Con giáp tuổi Tỵ sẽ gặt hái được rất nhiều của cải, cuộc sống ngày càng no đủ.

Tương lai, người tuổi Tỵ cũng không gặp chuyện đau buồn, xui xẻo, họ dần dần cải thiện được cuộc sống của mình, mỗi ngày đều vui cười, hớn hở.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngựa có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Ngọ cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bạn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến từ 22h ngày 2/12 nhờ bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao. Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.