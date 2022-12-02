Càng về cuối năm càng thêm may mắn: 3 con giáp bơi trong biển vàng, chạm tay núi bạc, tiền vào túi ầm ầm, lộc hanh thông vô đối

Là con giáp may mắn khi càng về cuối năm nên người tuổi Sửu có thể thoải mái đón nhận nhiều tin vui. Đây là thời điểm cực kỳ lý tưởng để bạn phát huy điểm mạnh của mình, nhất là khả năng xử lý vấn đề một cách nhanh nhạy.

Đặc biệt, những người đang nắm chức quyền hoặc thi cử, học lên cao sẽ nhận thấy nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt. Những khó khăn trước đó dần dần được giải quyết ổn thỏa, bạn tin tưởng hơn vào khả năng của mình thì việc gặt hái thành công không còn là điều xa vời.

Tình hình tài chính cũng vượng sắc khi người làm công ăn lương ghi điểm trong mắt lãnh đạo và được nhận tiền thưởng nóng. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh xây dựng được đội ngũ khách hàng trung thành, khiến tiền nhanh chóng đổ về túi.

Con giáp này cũng được tận hưởng những ngày vui, hạnh phúc như ý. Vợ chồng bạn đồng lòng với những kế hoạch chung trong tương lai. Bên cạnh đó, bạn còn có thể đóng vai trò cầu nối với những người thân yêu của mình.

Người có đôi yêu lâu năm đã bước vào giai đoạn chín muồi để bàn chuyện kết hôn. Các bạn càng tự tin hơn khi nhận được sự chấp thuận của bố mẹ hai bên.

Tuổi Ngựa

Tuổi Ngựa có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Ngọ cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bạn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến khi càng về cuối năm nhờ bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao. Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Tuổi Thìn

Chúc mừng tuổi Thìn trở thành con giáp may mắn, gặt hái nhiều thành công vang dội càng về cuối năm.

Tuổi Thìn sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ, công việc đi vào ổn định, đổi mới cả về chức vụ lẫn tư duy. Những người tuổi Thìn được cấp trên yêu mến, coi như cánh tay phải đắc lực mà yên tâm giao cho bạn những dự án quan trọng.

Biết cách lập kế hoạch cho công việc nên tuổi này làm gì cũng tuần tự từng bước vững vàng, dù công việc có bộn bề đến mấy cũng không dễ gì rơi vào cảnh bối rối. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh gấp 2, gấp 3 tháng cũ.

Thời điểm này người làm kinh doanh nhanh chóng kí kết hợp đồng khủng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác thuận lợi. Vận trình tình duyên êm đềm, hạnh phúc cho cả người độc thân và người đã có gia đình.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.