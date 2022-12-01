Từ 1/12 đến 5/12 ai sang quý bằng: 3 con giáp có Thần Tài độ phước, Quý Nhân dẫn đường, kiếm tiền ào ào, bạc vàng một kho, may mắn đỏ rực, vận trình tươi sáng

Chính vì vậy, người làm công ăn lương có thể gây ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo. Bạn nhận ra rằng, mình còn rất nhiều khả năng tiềm ẩn. Ngoài ra, nếu muốn kiếm thêm thu nhập, bạn có thể tìm hiểu việc kinh doanh online thông qua các trang mạng xã hội.

Từ 1/12 đến 5/12, người tuổi Thìn có khát khao tìm tới những giới hạn mới trong công việc. Nguồn cảm hứng sáng tạo được khơi dậy mạnh mẽ khiến bạn sẵn sàng thử sức trong những lĩnh vực mới.

Tình hình tài chính khá dư dả khi mọi kế hoạch bạn đặt ra trước đó đều đã vào guồng và đem lại hiệu quả tích cực. Nếu đang cầm một khoản tiền trong tay thì bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư, tuy nhiên cần giữ kín thông tin, chớ nên cho ai biết.

Các mối quan hệ của con giáp may mắn có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Những người bạn cũ sẽ xuất hiện và đem đến cho bạn nhiều sự bất ngờ. Đây cũng cơ hội để bạn giải quyết những hiểu lầm trong quá khứ một cách nhẹ nhàng và êm đẹp.

Tuổi Tuất

Người cầm tinh con Chó từ 1/12 đến 5/12 cũng được coi là người thứ hai xét về gặp thuận lợi. Bước vào khoảng thời gian từ 1/12 đến 5/12 nhờ được cát tinh phù hộ, khi đối mặt với vấn đề và khó khăn, họ có thể có quý nhân và cao nhân chỉ điểm, không bị vướng mắc và phiền muộn. Đối với những cầm tinh con chó xét đường học tập tiến bộ nhanh chóng, hiệu quả học tập rất cao, có thể đạt được kết quả mong muốn.

Đối với nơi làm việc, năm nay họ sẽ có được chứng chỉ kiểm tra kỹ năng nhất định, thuận lợi bước vào giai đoạn mới của cuộc sống tiếp theo. Tài vận, vận tình cảm và vận may sức khỏe cũng rất thuận lợi, xứng đáng có điểm khởi đầu tốt.

Tuổi Dần

Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dần sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Từ 1/12 đến 5/12, Dần sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú Hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Dần lên như diều gặp gió. Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Dần cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến những chú Hổ có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.