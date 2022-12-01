Đúng ngày mai, thứ Sáu (2/12): 3 con giáp nhận lộc ngút ngàn, Trời ban số sướng, vàng chất đầy kho, của cải tăng vọt, tiền bạc tràn trề

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 19:30

Vào thứ Sáu ngày 2/12, những con giáp này đón nhận nhiều niềm vui mới, hạnh phúc thêm tươi đẹp, mọi chuyện đều được như ý.

Tuổi Dần

Vào thứ Sáu ngày 2/12 nhắc nhở bạn chú ý đến những thay đổi trong sự nghiệp, đặc biệt là những áp lực đang phải đối mặt. Cần điều chỉnh hướng đi và khả năng tương tác, lắng nghe lời khuyên của những người lớn tuổi.

Thời gian này, tuổi Dần nên chú ý đến nhu cầu và cảm xúc cá nhân. Bạn sẽ có nhiều cơ hội chăm sóc mình, đồng thời dành năng lượng và tình cảm nhiều hơn cho quan hệ với cha mẹ, bạn đời, con cái. Hãy đề cao trách nhiệm và nghĩa vụ, đừng trốn chạy hay thờ ơ với những gì được giao phó.

Đúng ngày mai, thứ Sáu (2/12): 3 con giáp nhận lộc ngút ngàn, Trời ban số sướng, vàng chất đầy kho, của cải tăng vọt, tiền bạc tràn trề - Ảnh 1

Thiên Tài xuất hiện đầu tuần cho thấy tuổi Dần có những nguồn thu kha khá hoặc thậm chí là được cho tiền. Thế nhưng có thể vì sơ suất, bất cẩn hoặc vì hoang phí mà càng cuối tuần càng cho thấy có rắc rối về tiền và mối quan hệ.

Đại hao xuất hiện nhắc nhở bản mệnh cần tránh xa những sai lầm về tiền bạc trong thời gian này. Nhất là những trò may rủi không hề phù hợp với bạn trong ngày này đâu nhé.

Tuổi Mão

Tử vi vào thứ Sáu ngày 2/12 có dự đoán tuổi Mão là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn trên con đường vận trình của bản mệnh có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Trên con đường sự nghiệp tuổi Mão có thể gặp phải những khó khăn những mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi.

Đúng ngày mai, thứ Sáu (2/12): 3 con giáp nhận lộc ngút ngàn, Trời ban số sướng, vàng chất đầy kho, của cải tăng vọt, tiền bạc tràn trề - Ảnh 2

Người tuổi Mão hãy biết nắm bắt thời gian thuận lợi này để tự mình mở rộng kinh doanh, hoặc gặt hái những thành tựu cho riêng mình. Đặc biết trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì thời gian tới có thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Tuổi Tuất

Người cầm tinh con Chó vào thứ Sáu ngày 2/12 cũng được coi là người thứ hai xét về gặp thuận lợi. Vào thứ Sáu ngày 2/12, nhờ được cát tinh phù hộ, khi đối mặt với vấn đề và khó khăn, họ có thể có quý nhân và cao nhân chỉ điểm, không bị vướng mắc và phiền muộn. Đối với những cầm tinh con chó xét đường học tập tiến bộ nhanh chóng, hiệu quả học tập rất cao, có thể đạt được kết quả mong muốn.

Đúng ngày mai, thứ Sáu (2/12): 3 con giáp nhận lộc ngút ngàn, Trời ban số sướng, vàng chất đầy kho, của cải tăng vọt, tiền bạc tràn trề - Ảnh 3

Đối với nơi làm việc, năm nay họ sẽ có được chứng chỉ kiểm tra kỹ năng nhất định, thuận lợi bước vào giai đoạn mới của cuộc sống tiếp theo. Tài vận, vận tình cảm và vận may sức khỏe cũng rất thuận lợi, xứng đáng có điểm khởi đầu tốt.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi cho biết từ 12h trưa ngày 1/12 này, những con giáp sau sẽ đón nhận vô vàn may mắn, làm gì cũng có người giúp kẻ thương, nâng bước hết mình.

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