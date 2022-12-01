Từ 12h ngày 1/12 vượng cát lành: 3 tuổi có Phật Bà nâng đỡ, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài bùng nổ, két chật bạc vàng

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Ngọ tương đối mạnh mẽ, luôn phấn đấu vươn lên dù có gặp khó khăn thế nào cũng không dừng lại. Tuổi Ngọ làm việc gì cũng nghiêm túc. Họ dùng nhiều phương pháp sáng tạo để đạt được mục tiêu một cách nhanh nhất.

Nửa đầu năm 2022, họ sống khá chật vật, ví tiền luôn xẹp lép nhưng tháng 12 cuối năm nay, may mắn luôn theo sát bạn, con giáp tuổi Ngọ tích lũy tài sản nhanh hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, nhờ đó tâm trạng cũng phấn khởi hơn.

Con giáp này cũng rất ngay thẳng, có lòng tự trọng cao, nhưng cũng rất tự tin và không làm những điều sai trái. Trong cuộc sống, người tuổi Ngọ được nhiều người kính trọng và quý mến.

Tuổi Mùi

Xem tử vi, người tuổi Mùi có quãng thời gian từ 12h trưa ngày 1/12 bứt phá ngoạn mục. Nhờ có thần tài nâng đỡ nên Thìn làm việc thuận lợi cũng là nhờ thái độ tích cực, nên công việc, tài lộc của bạn sẽ có những đột phá đáng nể.

Nếu như trước đó bạn gặp nhiều khó khăn thì tuần mới này tuổi Mùi sẽ lấy lại được những điều mình đã đánh mất trước đó. Những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp vô cùng xứng đáng.

Trong chuyện tình cảm, tuần mới cho thấy tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội để gần gũi, thân mật và thấu hiểu nhau hơn. Trong thời gian này, nhờ sợi dây tình cảm giữa hai bạn ngày càng bền chặt, khăng khít, mối quan hệ có thể có những bước tiến mới vui vẻ.

Tuổi Mão

Tuổi Mão thường phải đối mặt với không ít biến cố thăng trầm trong cuộc sống, từ khi sinh ra đã sống cuộc đời bấp bênh, bôn ba, gập ghềnh. Thực sự những người này vất vả, không được nhờ cậy gia đình, tiền bạc có lúc dư dả nhưng lại có lúc trắng tay.

Thế nhưng bù lại người này được trời phú cho đầu óc thông minh, nhanh nhạy, sắc sảo, tính toán không ai bằng được. Bằng cách vận dụng ưu điểm sẵn có của bản thân mà vượt qua số phận, đến một mốc thời gian nào đó mà gặt hái được thành công to lớn.

Theo tử vi từ 12h trưa ngày 1/12, công danh sự nghiệp của bản mệnh từng bước đi vào ổn định, thành tựu gặt hái được cũng nhiều thêm. Có không ít cơ hội kiếm tiền trao tay thế nên chuyện tiền bạc không còn là vấn đề, cuộc sống dư dả.

Vận quý nhân khá vượng vào năm này, nhờ sự chiếu cố từ họ mà cuộc sống gặp nhiều điều may mắn, công thành danh toại, làm gì cũng đại thắng, đại lợi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.