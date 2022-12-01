Những người tuổi Tị được cho là làm ăn có lương tâm. Nếu làm kinh doanh họ không bao giờ làm điều xấu mà thường làm việc thiện, tích nhiều việc thiện.

Trong cuộc sống cũng khó tránh khỏi tiểu nhân đâm lén sau lưng khiến công việc làm ăn bị ảnh hưởng, tài lộc cản trở và Tị lâm vào cảnh hao tổn. Tuy nhiên, vận đen như vậy không kéo dài.

Tháng 12 dương lịch tới đây, người tuổi Tị có quý nhân ngấm ngầm giúp đỡ. Lúc này, tài lộc của họ thăng tiến vượt bậc, giống như diều gặp gió phất lên nhanh chóng. Từ đây, Tị có thể yên tâm đón Tết no ấm.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu đáng tin cậy, trung thực và lương thiện. Họ cũng được định sẵn là sẽ có sự nghiệp phát triển tốt.

Con giáp này có thể lực sung mãn, trong các cuộc thi luôn nổi bật và có thành tích rất tốt. Người tuổi Sửu hãy thể hiện tài năng của mình trong mùa đông này, nhất là trước mặt những người có tầm ảnh hưởng để được coi trọng và đề bạt.

Con giáp tuổi Sửu đã có những màn trình diễn vô cùng chói lọi, có tính quyết định đến cuộc sống sau này của mình.

Có thể nói, vào đầu tháng 12 dương lịch, họ có thể nói lời tạm biệt với công việc vất vả trước dây của mình, mở ra vận trình tươi đẹp, rực rỡ.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn là những người mạnh mẽ và có tính cách kiên định, luôn đề cao cái tôi cá nhân. Thời gian trước, bạn đã rất chăm chỉ làm việc và cố gắng vượt qua mọi khó khăn thì từ giờ đến cuối năm sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ chuyển biến tích cực, nếu như không muốn nói là thăng hoa. Mọi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến ai cũng phải nghiêng mình thán phục.

Vào đầu tháng 12 dương lịch, tài lộc của người tuổi Thìn sẽ tăng vọt, bạn sẽ có một bước chuyển mình mạnh mẽ và thoát khỏi những điều xui xẻo.

Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng. Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra, trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.