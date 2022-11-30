Ngày 1 đầu tháng 12 khởi phát đại lộc: 3 con giáp may mắn bùng nổ, vạn sự như ý, tiền tỷ ào ào vào túi, hạnh phúc thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 23:50

Đúng vào ngày 1/12 dương lịch, những con giáp sau có lộc về hân hoan vô cùng, bắt đầu những dự định và kế hoạch nhiều triển vọng mới.

Tuổi Tị

Những người tuổi Tị được cho là làm ăn có lương tâm. Nếu làm kinh doanh họ không bao giờ làm điều xấu mà thường làm việc thiện, tích nhiều việc thiện.

Ngày 1 đầu tháng 12 khởi phát đại lộc: 3 con giáp may mắn bùng nổ, vạn sự như ý, tiền tỷ ào ào vào túi, hạnh phúc thăng hoa viên mãn - Ảnh 1

Trong cuộc sống cũng khó tránh khỏi tiểu nhân đâm lén sau lưng khiến công việc làm ăn bị ảnh hưởng, tài lộc cản trở và Tị lâm vào cảnh hao tổn. Tuy nhiên, vận đen như vậy không kéo dài.

Tháng 12 dương lịch tới đây, người tuổi Tị có quý nhân ngấm ngầm giúp đỡ. Lúc này, tài lộc của họ thăng tiến vượt bậc, giống như diều gặp gió phất lên nhanh chóng. Từ đây, Tị có thể yên tâm đón Tết no ấm.

Tuổi Ngọ 

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ ngay từ khi sinh ra đã được trời ban phước lành, được mang số mệnh phú quý, cả đời không quá lao tâm khổ tứ vẫn no đủ, hạnh phúc. 

Thế nhưng không vì thế mà họ phó mặc cho cuộc đời, người này một lòng tâm niệm "có làm thì mới có ăn" nên không lúc nào thôi nỗ lực, cố gắng từng li từng tí. 

Ngày 1 đầu tháng 12 khởi phát đại lộc: 3 con giáp may mắn bùng nổ, vạn sự như ý, tiền tỷ ào ào vào túi, hạnh phúc thăng hoa viên mãn - Ảnh 2

Vào ngày 1/12 dương lịch. Ngọ tự mình cảm nhận được vận may tăng lên rõ rệt, mọi công việc tiến triển theo chiều hướng tích cực, vận khí của Ngọ ngày một hanh thông, tài vận rực rỡ. 

Công việc tiến triển tốt, tạo đà tăng thêm thu nhập, tiền bạc dư dả hơn trước. Một số người có cơ hội thay đổi công việc hoặc nhận được lời mời hợp tác. Nếu phù hợp với chuyên môn hoặc sở thích thì Ngọ nên nắm chắc cơ hội.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn là những người mạnh mẽ và có tính cách kiên định, luôn đề cao cái tôi cá nhân. Thời gian trước, bạn đã rất chăm chỉ làm việc và cố gắng vượt qua mọi khó khăn thì từ giờ đến cuối năm sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ chuyển biến tích cực, nếu như không muốn nói là thăng hoa. Mọi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến ai cũng phải nghiêng mình thán phục.

Ngày 1 đầu tháng 12 khởi phát đại lộc: 3 con giáp may mắn bùng nổ, vạn sự như ý, tiền tỷ ào ào vào túi, hạnh phúc thăng hoa viên mãn - Ảnh 3

Vào ngày 1/12 dương lịch, tài lộc của người tuổi Thìn sẽ tăng vọt, bạn sẽ có một bước chuyển mình mạnh mẽ và thoát khỏi những điều xui xẻo.

Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng. Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra, trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 30/11 đến 5/12 tài lộc đạt đỉnh: 3 con giáp bơi trong biển vàng, chinh phục kho bạc, Thần Tài độ phước, làm ăn thắng lợi mỹ mãn

Từ 30/11 đến 5/12 tài lộc đạt đỉnh: 3 con giáp bơi trong biển vàng, chinh phục kho bạc, Thần Tài độ phước, làm ăn thắng lợi mỹ mãn

Từ 30/11 đến 5/12 sẽ có nhiều may mắn mới đến với những con giáp sau đây, không chỉ phất lên nhanh chóng mà còn đạt được thành tựu bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi ngày 1/12/2022 tử vi ngày 1/12 của 12 con giáp tử vi tuần mới tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 5 giờ 11 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông