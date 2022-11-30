Ngày 1 đầu tháng 12 khởi phát đại lộc: 3 con giáp may mắn bùng nổ, vạn sự như ý, tiền tỷ ào ào vào túi, hạnh phúc thăng hoa viên mãn

Những người tuổi Tị được cho là làm ăn có lương tâm. Nếu làm kinh doanh họ không bao giờ làm điều xấu mà thường làm việc thiện, tích nhiều việc thiện.

Trong cuộc sống cũng khó tránh khỏi tiểu nhân đâm lén sau lưng khiến công việc làm ăn bị ảnh hưởng, tài lộc cản trở và Tị lâm vào cảnh hao tổn. Tuy nhiên, vận đen như vậy không kéo dài.

Tháng 12 dương lịch tới đây, người tuổi Tị có quý nhân ngấm ngầm giúp đỡ. Lúc này, tài lộc của họ thăng tiến vượt bậc, giống như diều gặp gió phất lên nhanh chóng. Từ đây, Tị có thể yên tâm đón Tết no ấm.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ ngay từ khi sinh ra đã được trời ban phước lành, được mang số mệnh phú quý, cả đời không quá lao tâm khổ tứ vẫn no đủ, hạnh phúc.

Thế nhưng không vì thế mà họ phó mặc cho cuộc đời, người này một lòng tâm niệm "có làm thì mới có ăn" nên không lúc nào thôi nỗ lực, cố gắng từng li từng tí.

Vào ngày 1/12 dương lịch. Ngọ tự mình cảm nhận được vận may tăng lên rõ rệt, mọi công việc tiến triển theo chiều hướng tích cực, vận khí của Ngọ ngày một hanh thông, tài vận rực rỡ.

Công việc tiến triển tốt, tạo đà tăng thêm thu nhập, tiền bạc dư dả hơn trước. Một số người có cơ hội thay đổi công việc hoặc nhận được lời mời hợp tác. Nếu phù hợp với chuyên môn hoặc sở thích thì Ngọ nên nắm chắc cơ hội.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn là những người mạnh mẽ và có tính cách kiên định, luôn đề cao cái tôi cá nhân. Thời gian trước, bạn đã rất chăm chỉ làm việc và cố gắng vượt qua mọi khó khăn thì từ giờ đến cuối năm sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ chuyển biến tích cực, nếu như không muốn nói là thăng hoa. Mọi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến ai cũng phải nghiêng mình thán phục.

Vào ngày 1/12 dương lịch, tài lộc của người tuổi Thìn sẽ tăng vọt, bạn sẽ có một bước chuyển mình mạnh mẽ và thoát khỏi những điều xui xẻo.

Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng. Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra, trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.