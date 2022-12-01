3 con giáp "hút cạn lộc Trời": đầu tháng 12 trúng số độc đắc, bạc vàng phủ phê, cuối tháng làm ăn đại vượng, đổi nhà mua xe, đón Tết huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 09:40

Tháng 12 này may mắn ngất ngây với 3 con giáp có nhiều niềm vui mới, chuyện làm ăn kinh doanh cũng phất lên ngời ngời.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn là những người mạnh mẽ và có tính cách kiên định, luôn đề cao cái tôi cá nhân. Thời gian trước, bạn đã rất chăm chỉ làm việc và cố gắng vượt qua mọi khó khăn thì từ giờ đến cuối năm sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ chuyển biến tích cực, nếu như không muốn nói là thăng hoa. Mọi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến ai cũng phải nghiêng mình thán phục.

3 con giáp 'hút cạn lộc Trời': đầu tháng 12 trúng số độc đắc, bạc vàng phủ phê, cuối tháng làm ăn đại vượng, đổi nhà mua xe, đón Tết huy hoàng - Ảnh 1

Tháng 12 này , tài lộc của người tuổi Thìn sẽ tăng vọt, bạn sẽ có một bước chuyển mình mạnh mẽ và thoát khỏi những điều xui xẻo.

Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng. Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra, trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn, luôn hòa đồng với mọi người nên được mọi người quý mến từ đó tạo dựng được rất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp có lợi cho sự nghiệp của con giáp này.

3 con giáp 'hút cạn lộc Trời': đầu tháng 12 trúng số độc đắc, bạc vàng phủ phê, cuối tháng làm ăn đại vượng, đổi nhà mua xe, đón Tết huy hoàng - Ảnh 2

Tháng 12 này i, vận thế của con giáp này có sự bùng nổ mạnh mẽ. Do được thần Tài ưu ái và “điểm mặt chỉ tên” nên người tuổi Thân sẽ có vô số cơ hội phát đại tài. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ thì ngày nào cũng là ngày thu được tiền của con giáp này. Việc mua nhà mới, tậu xe sang là điều sớm muộn sẽ xảy ra trong năm mới.

Tuổi Tị

Những người tuổi Tị được cho là làm ăn có lương tâm. Nếu làm kinh doanh họ không bao giờ làm điều xấu mà thường làm việc thiện, tích nhiều việc thiện.

3 con giáp 'hút cạn lộc Trời': đầu tháng 12 trúng số độc đắc, bạc vàng phủ phê, cuối tháng làm ăn đại vượng, đổi nhà mua xe, đón Tết huy hoàng - Ảnh 3

Trong cuộc sống cũng khó tránh khỏi tiểu nhân đâm lén sau lưng khiến công việc làm ăn bị ảnh hưởng, tài lộc cản trở và Tị lâm vào cảnh hao tổn. Tuy nhiên, vận đen như vậy không kéo dài.

Tháng 12 dương lịch tới đây, người tuổi Tị có quý nhân ngấm ngầm giúp đỡ. Lúc này, tài lộc của họ thăng tiến vượt bậc, giống như diều gặp gió phất lên nhanh chóng. Từ đây, Tị có thể yên tâm đón Tết no ấm.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Chúc mừng những con giáp này sẽ có lộc may mắn vào đầu tháng 12 dương lịch, cơ duyên cầm tiền tỷ trong tay đang đỏ hừng hực vô cùng.

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