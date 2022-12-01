Sang tháng 12 đón tài lộc lớn: 3 con giáp may mắn bùng nổ, trăm sự cát lành, sự nghiệp thăng hoa, tiền ầm ầm vào túi, lộc hoan hỷ đến nhà

Phần lớn những người tuổi Tuất đều rất khôn ngoan và không bao giờ cẩu thả dù làm bất cứ việc lớn nhỏ gì. Nhất là với những việc liên quan đến tiền bạc thì Tuất càng cẩn thận hơn.

Từ tháng 12 trở đi, bất kể Tuất làm công việc gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ, mọi sự thuận buồm xuôi gió. Nhờ có quý nhân âm thầm hỗ trợ, giúp đỡ nên có nhiều cơ hội kiếm tiền tốt, tài lộc hanh thông.

Không chỉ có tài lộc mà tình duyên của người tuổi Tuất cũng gặp nhiều thuận lợi. Đặc biệt với những người độc thân, vận may tình duyên của bản mệnh đang trong giai đoạn cực tốt. Người nào đang muốn thoát khỏi tình trạng độc thân thì hãy cố gắng tận dụng khoảng thời gian này nhé.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là người vui vẻ hòa đồng và luôn biết tiếp thu ý kiến. Dù là lúc thuận lợi hay khó khăn, bạn luôn khiêm tốn không kiêu căng, không nóng nảy và giữ thái độ hòa nhã.

Tháng 12 cuối năm 2022, tuổi Thân dự báo có đường tài vận vượng phát, sự nghiệp có nhiều khởi sắc, có cơ hội thể hiện tài năng trong công việc, mọi nỗ lực mà họ bỏ ra sẽ nhanh chóng được đền đáp.

Người tuổi Thân có thể sẽ được thăng chức, tăng lương. Những ai đang thất nghiệp có khả năng sẽ tìm được công việc mới phù hợp. Những người làm kinh doanh, buôn bán cũng gặp nhiều niềm vui tài lộc, buôn may bán đắt.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ có tính cách kiên nhẫn, chịu thương chịu khó. Họ không chỉ rất tốt bụng, nhiệt tình mà còn rất chủ động, làm việc gì cũng chu đáo, sống khiêm tốn.

Con giáp này luôn có những đánh giá tinh tường, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội tốt để có thể nâng cao hiệu quả công việc, đạt được những bước tiến và biến đổi lớn hơn vào tháng 12.

Sự nghiệp của họ bắt đầu phát triển ổn định, tình trạng khó khăn hiện tại đã được giải quyết. Đối với con giáp tuổi Tỵ, mọi việc đều có những thay đổi lớn heo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Sang tháng 12 dương lịch, con giáp tuổi Tỵ sẽ có nhiều vụ thu hoạch hơn, xua đi những muộn phiền trong cuộc sống.

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