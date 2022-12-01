Từ 10/11 đến 15/11 âm lịch đại cát thắng lợi: Ngọc Hoàng nhẩm tên, Thần tài trao phước, 3 con giáp hốt bạc hốt vàng, sự nghiệp thăng hoa, gia tài đồ sộ, làm ăn vượng phát

Xem Tử vi, từ 10/11 đến 15/11 âm lịch của con giáp tuổi Tý sẽ xoay quanh việc khám phá và phát triển những thứ mới mẻ. Vì thế, đây sẽ là thời điểm tuyệt vời để khởi động dự án kinh doanh mà bạn luôn ấp ủ, tham gia một khoá học mà bạn hứng thú hay thậm chí du lịch đến một nơi mà bạn luôn ao ước.

Những dấu hiệu tích cực trong tình cảm sẽ xuất hiện, chứng tỏ những cố gắng của bạn thời gian qua đang được đền đáp xứng đáng. Có vẻ đối phương đã dần cảm động và thấu hiểu những điều bạn làm. Vì vậy, hãy mạnh dạn tiến thêm một bước nhé.

Thương Quan xuất hiện đầu tuần khiến bản mệnh cảm thấy vô cùng hoang mang và không giấu được cảm giác thất vọng, việc này còn kéo dài cho đến 15/11 âm lịch thì bạn mới có thể thay đổi tình hình. Bạn nên nhớ rằng việc gì cũng chỉ có tính chất tạm thời, dù là khó khăn bạn đang đối mặt đi chăng nữa.

Bạch Hổ hung tinh xuất hiện cho thấy có nguy cơ sức khỏe giảm sút hoặc xuất hiện yếu tố khiến bạn bị mệt mỏi, căng thẳng thường xuyên. Lúc này bạn cần tập trung loại bỏ các yếu tố gây căng thẳng trong cuộc sống của mình.

Tuổi Mão

Tuổi Mão thường phải đối mặt với không ít biến cố thăng trầm trong cuộc sống, từ khi sinh ra đã sống cuộc đời bấp bênh, bôn ba, gập ghềnh. Thực sự những người này vất vả, không được nhờ cậy gia đình, tiền bạc có lúc dư dả nhưng lại có lúc trắng tay.

Thế nhưng bù lại người này được trời phú cho đầu óc thông minh, nhanh nhạy, sắc sảo, tính toán không ai bằng được. Bằng cách vận dụng ưu điểm sẵn có của bản thân mà vượt qua số phận, đến một mốc thời gian nào đó mà gặt hái được thành công to lớn.

Theo tử vi từ 10/11 đến 15/11 âm lịch, công danh sự nghiệp của bản mệnh từng bước đi vào ổn định, thành tựu gặt hái được cũng nhiều thêm. Có không ít cơ hội kiếm tiền trao tay thế nên chuyện tiền bạc không còn là vấn đề, cuộc sống dư dả.

Vận quý nhân khá vượng vào năm này, nhờ sự chiếu cố từ họ mà cuộc sống gặp nhiều điều may mắn, công thành danh toại, làm gì cũng đại thắng, đại lợi.

Tuổi Ngọ

Trong cuộc sống hiện tại dù tuổi Ngọ đôi lúc gặp khó khăn, thì từ 10/11 đến 15/11 âm lịch tới tuổi Ngọ sẽ đạt được vận trình ổn định, thậm chí là ngày càng thăng tiến, nhất là đường tài lộc. Những chú Ngựa sẽ có một tương lai cực kỳ viên mãn, dư dả không ai sánh bằng.

Tử vi từ 10/11 đến 15/11 âm lịch, do người tuổi Ngọ có Cát Tinh nhập mệnh, nện đượ quý nhân vây quanh giúp đỡ làm việc gì cũng trở nên thuận lợi vô cùng. Người tuổi ngọ cùng với sự may mắn bản mệnh dễ đạt được những mục tiêu mà mình đề ra một cách dễ dàng.

Người tuổi Ngọ bản chất mạnh mẽ quyết đoán sẽ giúp tuổi Ngọ dễ dàng đạt được những đỉnh cao danh vọng mà mình mong muốn. Con đường nhân duyên tốt cùng các mối quan hệ giúp cho con giáp này có thêm nhiều cơ hội và kiếm tiền nhiều hơn.

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