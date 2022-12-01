Từ 20h ngày 1/12/2022: Bồ Tát nâng đỡ, Thần Tài cho lộc, 3 con giáp có số làm ăn, phất lên phơi phới, tiền đổ vào túi ào ào

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 18:25

Xoa tan bộn bề lo toan, từ 20h ngày 1/12 này, những con giáp sau cứ vui vẻ tận hưởng tài lộc đạt đỉnh.

Tuổi Sửu

Tử vi từ 20h ngày 1/12 này của 12 con giáp, quan điểm, cách làm việc của bạn có thể khác biệt với người khác, đừng vì thế mà để sự nóng nảy, bực dọc làm chủ, gây rắc rối cho bản thân lẫn những người xung quanh.

Từ 20h ngày 1/12, khó khăn đã dần lùi xa khi có Tử Vi Cát tinh hậu thuẫn giúp con giáp tuổi Sửu tháo gỡ được những khúc mắc. Bạn nhìn ra con đường của mình đang đi sáng rõ hơn, nhờ đó mà tinh thần cũng trở nên hứng khởi hơn trước rất nhiều.

Từ 20h ngày 1/12/2022: Bồ Tát nâng đỡ, Thần Tài cho lộc, 3 con giáp có số làm ăn, phất lên phơi phới, tiền đổ vào túi ào ào - Ảnh 1

Người tuổi Sửu đừng làm quá lên hay gây ồn ào khi tình cảm không như ý. Bạn cũng cần lưu ý đến những bí mật bị người khác che giấu khi không hiểu rõ sự thật.

Có thể thấy thời gian qua, bản mệnh không tiếc đầu tư tâm sức, tiền bạc cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuần này, bạn có thể nhận được các tin tức tốt về bất động sản hoặc có những quyết định quan trọng liên quan đến đời sống hôn nhân.

Tuổi Mùi

Trong số những con giáp gặp thuận lợi nhất từ 20h ngày 1/12 này, người tuổi Dê phải được xếp hạng đầu tiên. Vận thế chung của người cầm tinh con dê rất tốt, tương lai có thể trông chờ. Trong công việc, người cầm tinh con dê có rất nhiều tâm nguyện, cũng có rất nhiều tính toán, bất kể làm gì cũng sẽ được toại nguyện, hơn nữa còn có cơ hội thăng chức tăng lương.

Từ 20h ngày 1/12/2022: Bồ Tát nâng đỡ, Thần Tài cho lộc, 3 con giáp có số làm ăn, phất lên phơi phới, tiền đổ vào túi ào ào - Ảnh 2

Tất nhiên, vị trí và trách nhiệm có liên quan mạnh mẽ, càng ở vị trí cao, càng phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Người cầm tinh con dê chỉ cần biết không ngừng nâng cao bản thân, nhất định có thể đạt được kết quả tốt hơn, làm cho mình trở nên xuất sắc hơn.

Tuổi Tuất

Phần lớn những người tuổi Tuất đều rất khôn ngoan và không bao giờ cẩu thả dù làm bất cứ việc lớn nhỏ gì. Nhất là với những việc liên quan đến tiền bạc thì Tuất càng cẩn thận hơn.

Từ 20h ngày 1/12, bất kể Tuất làm công việc gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ, mọi sự thuận buồm xuôi gió. Nhờ có quý nhân âm thầm hỗ trợ, giúp đỡ nên có nhiều cơ hội kiếm tiền tốt, tài lộc hanh thông.

Từ 20h ngày 1/12/2022: Bồ Tát nâng đỡ, Thần Tài cho lộc, 3 con giáp có số làm ăn, phất lên phơi phới, tiền đổ vào túi ào ào - Ảnh 3

Không chỉ có tài lộc mà tình duyên của người tuổi Tuất cũng gặp nhiều thuận lợi. Đặc biệt với những người độc thân, vận may tình duyên của bản mệnh đang trong giai đoạn cực tốt. Người nào đang muốn thoát khỏi tình trạng độc thân thì hãy cố gắng tận dụng khoảng thời gian này nhé.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ 12h ngày 1/12 vượng cát lành: 3 tuổi có Phật Bà nâng đỡ, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài bùng nổ, két chật bạc vàng

Từ 12h ngày 1/12 vượng cát lành: 3 tuổi có Phật Bà nâng đỡ, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài bùng nổ, két chật bạc vàng

Tử vi cho biết từ 12h trưa ngày 1/12 này, những con giáp sau sẽ đón nhận vô vàn may mắn, làm gì cũng có người giúp kẻ thương, nâng bước hết mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày 1/12 của 12 con giáp tử vi ngày 1/12/2022 tử vi tuần mới 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà