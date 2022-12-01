Từ 20h ngày 1/12/2022: Bồ Tát nâng đỡ, Thần Tài cho lộc, 3 con giáp có số làm ăn, phất lên phơi phới, tiền đổ vào túi ào ào

Tử vi từ 20h ngày 1/12 này của 12 con giáp , quan điểm, cách làm việc của bạn có thể khác biệt với người khác, đừng vì thế mà để sự nóng nảy, bực dọc làm chủ, gây rắc rối cho bản thân lẫn những người xung quanh.

Từ 20h ngày 1/12, khó khăn đã dần lùi xa khi có Tử Vi Cát tinh hậu thuẫn giúp con giáp tuổi Sửu tháo gỡ được những khúc mắc. Bạn nhìn ra con đường của mình đang đi sáng rõ hơn, nhờ đó mà tinh thần cũng trở nên hứng khởi hơn trước rất nhiều.

Người tuổi Sửu đừng làm quá lên hay gây ồn ào khi tình cảm không như ý. Bạn cũng cần lưu ý đến những bí mật bị người khác che giấu khi không hiểu rõ sự thật.

Có thể thấy thời gian qua, bản mệnh không tiếc đầu tư tâm sức, tiền bạc cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuần này, bạn có thể nhận được các tin tức tốt về bất động sản hoặc có những quyết định quan trọng liên quan đến đời sống hôn nhân.

Tuổi Mùi

Trong số những con giáp gặp thuận lợi nhất từ 20h ngày 1/12 này, người tuổi Dê phải được xếp hạng đầu tiên. Vận thế chung của người cầm tinh con dê rất tốt, tương lai có thể trông chờ. Trong công việc, người cầm tinh con dê có rất nhiều tâm nguyện, cũng có rất nhiều tính toán, bất kể làm gì cũng sẽ được toại nguyện, hơn nữa còn có cơ hội thăng chức tăng lương.

Tất nhiên, vị trí và trách nhiệm có liên quan mạnh mẽ, càng ở vị trí cao, càng phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Người cầm tinh con dê chỉ cần biết không ngừng nâng cao bản thân, nhất định có thể đạt được kết quả tốt hơn, làm cho mình trở nên xuất sắc hơn.

Tuổi Tuất

Phần lớn những người tuổi Tuất đều rất khôn ngoan và không bao giờ cẩu thả dù làm bất cứ việc lớn nhỏ gì. Nhất là với những việc liên quan đến tiền bạc thì Tuất càng cẩn thận hơn.

Từ 20h ngày 1/12, bất kể Tuất làm công việc gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ, mọi sự thuận buồm xuôi gió. Nhờ có quý nhân âm thầm hỗ trợ, giúp đỡ nên có nhiều cơ hội kiếm tiền tốt, tài lộc hanh thông.

Không chỉ có tài lộc mà tình duyên của người tuổi Tuất cũng gặp nhiều thuận lợi. Đặc biệt với những người độc thân, vận may tình duyên của bản mệnh đang trong giai đoạn cực tốt. Người nào đang muốn thoát khỏi tình trạng độc thân thì hãy cố gắng tận dụng khoảng thời gian này nhé.

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