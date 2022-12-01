Trước rằm tháng 11 âm lịch, Thần Tài chờ trước cửa: 3 con giáp may mắn ngút ngàn, lộc lá rộn ràng, kiếm bộn tiền tỷ, tài sản vững vàng

Là con giáp may mắn trước rằm tháng 11 âm lịch nên người tuổi Sửu có thể thoải mái đón nhận nhiều tin vui. Đây là thời điểm cực kỳ lý tưởng để bạn phát huy điểm mạnh của mình, nhất là khả năng xử lý vấn đề một cách nhanh nhạy.

Đặc biệt, những người đang nắm chức quyền hoặc thi cử, học lên cao sẽ nhận thấy nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt. Những khó khăn trước đó dần dần được giải quyết ổn thỏa, bạn tin tưởng hơn vào khả năng của mình thì việc gặt hái thành công không còn là điều xa vời.

Tình hình tài chính cũng vượng sắc khi người làm công ăn lương ghi điểm trong mắt lãnh đạo và được nhận tiền thưởng nóng. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh xây dựng được đội ngũ khách hàng trung thành, khiến tiền nhanh chóng đổ về túi.

Con giáp này cũng được tận hưởng những ngày vui, hạnh phúc như ý. Vợ chồng bạn đồng lòng với những kế hoạch chung trong tương lai. Bên cạnh đó, bạn còn có thể đóng vai trò cầu nối với những người thân yêu của mình.

Người có đôi yêu lâu năm đã bước vào giai đoạn chín muồi để bàn chuyện kết hôn. Các bạn càng tự tin hơn khi nhận được sự chấp thuận của bố mẹ hai bên.

Tuổi Mùi

Trong số những con giáp gặp thuận lợi nhất trước rằm tháng 11 âm lịch, người tuổi Dê phải được xếp hạng đầu tiên. Vận thế chung của người cầm tinh con dê rất tốt, tương lai có thể trông chờ. Trong công việc, người cầm tinh con dê có rất nhiều tâm nguyện, cũng có rất nhiều tính toán, trước rằm tháng 11 âm lịch bất kể làm gì cũng sẽ được toại nguyện, hơn nữa còn có cơ hội thăng chức tăng lương.

Tất nhiên, vị trí và trách nhiệm có liên quan mạnh mẽ, càng ở vị trí cao, càng phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Người cầm tinh con dê chỉ cần biết không ngừng nâng cao bản thân, nhất định có thể đạt được kết quả tốt hơn, làm cho mình trở nên xuất sắc hơn.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có trí tuệ minh mẫn, người này rất biết cách nắm bắt ý đồ, tâm tư của lãnh đạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bởi biết cách xây dựng các mối quan hệ xã giao mà con giáp này có cơ hội gặp được quý nhân.

Quý nhân đến bất ngờ mang đến cho bản mệnh niềm vui cũng như mối làm ăn tiềm năng, bản mệnh hãy sẵn sàng đón nhận những trọng trách lớn lao. Đó là bước đà để bạn thăng tiến trong sự nghiệp, cố gắng nắm bắt bạn nhé!

Đây là thời điểm thích hợp để kí kết hợp đồng với đối tác, đôi bên hợp tác thuận lợi, kế hoạch làm ăn diễn ra suôn sẻ, mang về thu nhập vượt ngoài mong đợi. Với những người buôn bán làm ăn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ khách hàng mà cơ hội mở rộng quy mô đến gần.

Tình cảm diễn ra tốt đẹp, hai bạn biết cách yêu thương và trân trọng lẫn nhau. Dù cho công việc có bận đến mấy cũng dành thời gian quan tâm, chia sẻ cho nhau.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.