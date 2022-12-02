Từ 2/12 đến 8/12 vàng đầy nhà: Ngọc Hoàng gọi tên ban lộc, 3 con giáp hưởng trọn phúc khí, tài lộc chạm đỉnh, may mắn thăng hoa, tiền của tăng vọt

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 04:35

Từ 2/12 đến 8/12 có nhiều tài lộc, những con giáp này gặp nhiều may mắn, buôn bán thuận lợi, biết cách tích trữ lại thêm nhiều của cải.

Tuổi Hợi

Tình hình tài chính của người tuổi Hợi cũng có những bước tiến khả quan trong thời điểm này. Vì bản mệnh là người làm việc có trách nhiệm nên dễ được cấp trên cất nhắc hoặc được giao cho phụ trách những nhiệm vụ trọng đại.

Hãy nắm chắc cơ hội bày ra trước mắt, bạn có thể khẳng định được tài năng và chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Hãy tìm thời điểm thích hợp để mạnh dạn đề xuất mức lương mong muốn, tỷ lệ được cấp trên phê duyệt là rất cao.

Từ 2/12 đến 8/12 vàng đầy nhà: Ngọc Hoàng gọi tên ban lộc, 3 con giáp hưởng trọn phúc khí, tài lộc chạm đỉnh, may mắn thăng hoa, tiền của tăng vọt - Ảnh 1

Nếu có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh, bạn nên tranh thủ ngay thời điểm này, khi có nhiều cát tinh xuất hiện thúc đẩy vận trình. Quá trình thực hiện dù có gặp phải khó khăn, con giáp này chỉ cần quyết tâm thì ắt đạt được mục tiêu.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, từ 2/12 đến 8/12, những người tuổi Mão có thể đảm bảo rằng họ sẽ không đi đường vòng hay xuống dốc.

Con giáp này duy trì lối sống đặc biệt nhàn nhã, không quá nhiều áp lực. Họ là những người rất thận trọng, nhanh nhạy trong việc tìm kiếm cơ hội giúp sự nghiệp phát triển tăng tốc.

Từ 2/12 đến 8/12 vàng đầy nhà: Ngọc Hoàng gọi tên ban lộc, 3 con giáp hưởng trọn phúc khí, tài lộc chạm đỉnh, may mắn thăng hoa, tiền của tăng vọt - Ảnh 2

Tính cách của con giáp tuổi Mão tương đối khiêm tốn. Họ có thể hình thành mối quan hệ hợp tác với nhiều người mà không gây rắc rối, không khiến người khác ghét bỏ, ganh tỵ.

Bắt đầu từ tháng 12, sự nghiệp của người tuổi Mão có thể thăng tiến hơn nữa nên không lo bị "thủng ví". Mọi việc trong cuộc sống của con giáp này đều diễn ra suôn sẻ.

Họ có thể trở thành niềm tự hào của người thân trong gia đình, cũng có thể trở thành người chiến thắng trong cuộc sống. Con giáp này càng dũng cảm thì càng phát triển, liên tục đón tin vui.

Tuổi Dậu 

Tuổi Dậu có trí tuệ minh mẫn, người này rất biết cách nắm bắt ý đồ, tâm tư của lãnh đạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bởi biết cách xây dựng các mối quan hệ xã giao mà con giáp này có cơ hội gặp được quý nhân. 

Quý nhân đến bất ngờ mang đến cho bản mệnh niềm vui cũng như mối làm ăn tiềm năng, bản mệnh hãy sẵn sàng đón nhận những trọng trách lớn lao. Đó là bước đà để bạn thăng tiến trong sự nghiệp, cố gắng nắm bắt bạn nhé! 

Từ 2/12 đến 8/12 vàng đầy nhà: Ngọc Hoàng gọi tên ban lộc, 3 con giáp hưởng trọn phúc khí, tài lộc chạm đỉnh, may mắn thăng hoa, tiền của tăng vọt - Ảnh 3

Đây là thời điểm thích hợp để kí kết hợp đồng với đối tác, đôi bên hợp tác thuận lợi, kế hoạch làm ăn diễn ra suôn sẻ, mang về thu nhập vượt ngoài mong đợi. Với những người buôn bán làm ăn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ khách hàng mà cơ hội mở rộng quy mô đến gần. 

Tình cảm diễn ra tốt đẹp, hai bạn biết cách yêu thương và trân trọng lẫn nhau. Dù cho công việc có bận đến mấy cũng dành thời gian quan tâm, chia sẻ cho nhau. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 10 ngày tới không thành đại gia cũng thành tỷ phú, 3 con giáp phát lộc phát tài, trúng mánh cực đậm, tiền tỷ bỏ túi, tài chính bùng nổ, giàu sang khó bì

Trong 10 ngày tới không thành đại gia cũng thành tỷ phú, 3 con giáp phát lộc phát tài, trúng mánh cực đậm, tiền tỷ bỏ túi, tài chính bùng nổ, giàu sang khó bì

Tử vi cho biết trong 10 ngày tới đây, những con giáp này có vận trình vô cùng may mắn, làm gì cũng có quý nhân giúp sức, dễ đạt thành công vang dội.

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