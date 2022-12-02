Ngay từ đầu tháng, tuổi Mùi đã được dự đoán là một trong những con giáp phát tài vào cuối tuần này. Trong thời gian này do có quý nhân giúp đỡ liên tiếp, hóa giải những điều chẳng lành, nhưng đặc biệt vận may của tuổi Mùi còn lớn hơn trong những ngày tiếp theo.

Những người tuổi Mùi chính là những người rất có khí chất, giỏi giao tiếp và có thể trở thành tâm điểm trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Chính vì sự khôn khéo đó mà vận may của tuổi Thìn sẽ tăng lên, được nhiều người giúp đỡ hơn.

Đặc biệt, những người tuổi Mùi có thể gặp cơ hội để phát tài hoặc mở ra nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp để thăng quan, tiến chức.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi ôn hòa, dễ hòa đồng, tính cách rất hòa nhã. Họ chăm chỉ, nhẫn nại làm việc và không gặp trở ngại nào. Vận may của họ sẽ được cải thiện hơn nữa vào cuối tuần này.

Từ bất cứ khía cạnh nào, con giáp này có thể trải nghiệm những thay đổi tích cực trong cuộc sống. Họ có thể sống hạnh phúc và tự do hơn, không bị áp lực và rắc rối nợ nần.

Nhờ đó, con giáp tuổi Hợi có thể điều chỉnh tâm lý của mình, tâm trạng phấn khởi, vui tươi hơn, gia đình cũng vì thế mà hạnh phúc, yên ổn.

Trong tương lai, người tuổi này không còn phải khổ sở, túng quẫn nữa. Hoàn cảnh sống của họ được cải thiện, công việc kinh doanh của gia đình cũng rất phát đạt.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, vào cuối tuần này chỉ toàn những điều suôn sẻ đến với tuổi Ngọ. Đây vốn là con giáp năng động, tháo vát, nhiệt tình trong công việc, rất biết cách tiếp thu và lắng nghe ý kiến từ những người xung quanh, đặc biệt là những thế hệ đi trước.

Được cát tinh mang đến cơ hội đổi đời, tuổi Ngọ tập trung toàn bộ trí lực, tâm huyết cho nhiệm vụ của mình và không ngừng học hỏi. Tinh thần cầu tiến giúp tuổi Ngọ gặp được quý nhân, thu về những mối quan hệ tốt đẹp.

Người độc thân có thể gây ấn tượng với những người khác giới nhờ vào khiếu ăn nói, năng lực của bản thân. Bạn rất dễ trở thành tâm điểm trước đám đông, đừng e ngại mà hãy cứ thể hiện cá tính vốn có.

Những người có gia đình cuộc sống hôn nhân êm ấm, thấu hiểu. Chẳng cần phải lo lắng quá nhiều về kinh tế, hai bạn hoàn toàn làm chủ được tài chính.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.