Đúng Rằm tháng 11 âm lịch: 3 tuổi ngồi im tiền đến cửa, sung sướng hưởng lộc Trời, đại lợi cát lành đến, vàng bạc đếm còng lưng

Những người tuổi Thân thông minh, nhã nhặn và rất tự tin. Họ có tâm lý tốt, từ lâu đã có thái độ sống rất tích cực, đối mặt với mọi khó khăn, vướng mắc cũng không hề nao núng, chán nản.

Dù rơi vào bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, con giáp này không chỉ phải suy nghĩ thấu đáo mà còn hành động quyết liệt, nỗ lực vượt qua, từng bước gặt hái thành công.

Đúng vào dịp rằm tháng 11 âm lịch, cuộc sống của người tuổi Thân có những chuyển biến mới, được quý nhân phù trợ khởi nghiệp nên việc kinh doanh mở rộng quy mô.

Chỉ số hạnh phúc của con giáp tuổi Thân sẽ tăng gấp đôi, mọi khó khăn hiện tại được giải quyết. Tương lai, họ sẽ có thể đạt đến đỉnh cao sự nghiệp.

Tuổi Tý

Vào dịp rằm tháng 11 âm lịch, con giáp may mắn này sẽ đạt được những thành tựu đáng kể, thu nhập tăng lên đều đặn. Với sự thông minh, lanh lợi lại thêm sự cẩn trọng và được Thần tài trợ giúp nên chuyện công việc của họ không có gì phải lo lắng. Nếu bạn muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm rất thuận lợi, khả năng thành công rất cao. Đặc biệt, những người làm về kinh doanh được cho là sẽ phát tài nhanh chóng.

Về chuyện tình cảm, những người thuộc con giáp này có cuộc sống hôn nhân vốn đã hạnh phúc lại càng viên mãn hơn. Đối với những ai còn độc thân, bạn cũng sớm yên bề gia thất khi có đủ năng lực lo yên ấm cho người bạn đời.

Tuổi Sửu

Xem tử vi của 12 con giáp, người tuổi Sửu nên thận trọng lời ăn tiếng nói và tốt hơn hết nên nhẫn nhịn cho qua chuyện khi có Thiên Quan nhập mệnh. Rắc rối với tuổi này thường bắt đầu từ cãi cọ hay bất đồng với ai đó. Mọi chuyện nên dĩ hòa vi quý, tránh đối đầu kể cả nếu bạn không phải người châm ngòi thù hận.

Bạn sẽ không thể lường hết những vấn đề mình có thể đối mặt nếu cứ hiếu thắng hơn thua tới cùng.

Vận trình tình duyên của bản mệnh hôm nay khá êm ả. Với những người đã có đôi, đây là cơ hội để hai người lại gần nhau hơn. Dù có nhiều giông gió ngoài kia nhưng khi trở về tổ ấm bên người ấy, bạn cảm thấy mình được sống lại tràn trề năng lượng, chỉ muốn ở mãi bên đối phương mà thôi.

Đúng vào dịp rằm tháng 11 âm lịch, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Bắc phía ngoài cửa phòng thai phụ và nhà bếp. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.