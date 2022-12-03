Kiên nhẫn đợi tới đầu tuần mới, 3 con giáp rung đùi hưởng phước, trúng mánh làm giàu, tiền tỷ rót túi, sắm nhà mua xe thỏa thích

Vào đầu tuần mới, dự rằng những con giáp may mắn này sẽ đạt được nhiều may mắn mới, cơ hội làm giàu mở ra cực lớn chờ đợi.
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Tuổi Mão
Tuổi Mão là con giáp biết thấu hiểu lòng người chỉ từ ánh mắt đầu tiên. Con giáp này biết cách đánh vào tâm lý của người khác. Vì vậy, tuổi Mão thích hợp với những công việc có khả năng đàm phán.
Ngoài ra, tuổi Mão cũng có tính cách lạc quan. Dù chuyện gì xảy ra, con giáp này cũng tự tin đối mặt. Bản mệnh bình tĩnh xử lý mọi vấn đề, không để cảm xúc tiêu cực phá hỏng công việc. Sự nghiệp của tuổi Mão ngày một thăng tiến nhờ những năng lực của bản thân.
Tử vi dự báo, vào đầu tuần mới, nhờ Thần Tài giúp đỡ, sự nghiệp của tuổi Mão có bước phát triển mới. Con giáp này có thể tận dụng các mối quan hệ để kêu gọi hỗ trợ. Chỉ cần chú tâm vào công việc là tuổi Mão có thể gặt hái nhiều thành công, đạt được bước tiến lớn trong sự nghiệp.
Tuổi Tý
Bản chất của người tuổi Tý luôn thông minh, lanh lợi và họ cũng rất có tài kinh doanh. Họ là người hay nghĩ, biết nghĩ, lại giỏi đối nhân xử thế nên duy trì được những mối quan hệ tốt đẹp xung quanh. Cơ hội gặp được quý nhân hỗ trợ nhờ thế mà tăng cao hơn so với người khác.
Vào đầu tuần mới, người tuổi Tý đó nhiều vận may trông thấy. Cát tinh trợ giúp cho những quyết định và kế hoạch của họ trở nên suôn sẻ hơn, giúp sự nghiệp bay nhanh, thăng quan tiến chức.
Sự nghiệp bước vào guồng quay tiến tới thì thu nhập hay tài lộc đều không thể “ngồi yên”. Duy trì một tinh thần lạc quan sẽ giúp bản mệnh thu hút thêm nhiều may mắn, từ đó có được cơ hội làm ăn, kinh doanh tốt hơn, gia tăng thu nhập.
Tuổi Dần
Nhờ có Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần với đầu óc thông minh nhanh nhạy có thể giải quyết thuận lợi các công việc mà cấp trên giao phó. Thậm chí bạn còn là người tiên phong dẫn dắt cả tập thể.
Bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao rất hài hòa nhờ có cách cư xử chừng mực. Bạn luôn biết cách kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai, ngay trong tình huống xấu nhất. Nhờ vậy, bạn còn là con giáp đáng kính trong mắt nhiều người.
Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Kiến là ngày làm hầu hết mọi việc đều tốt. Tuy nhiên, Theo cuốn “Trạch cát thần bí” thì người Trung Hoa thường không chọn ngày này để xây cất, động thổ.
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