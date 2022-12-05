Con giáp Mùi sẽ kết thúc hành trình xui xẻo, chào đón mùa đông có rất nhiều cách để kiếm tiền, nếu may mắn, bạn sẽ tập trung vào chăm sóc bản thân và làm giàu, tìm được tình yêu đích thực, gặt hái được tình yêu ngọt ngào trong cuộc sống luôn quan tâm chăm sóc gia đình, như vậy cuộc sống mới hạnh phúc ngọt ngào.

Bạn có cơ hội được thăng chức, thu nhập tăng gấp đôi, dựa vào tinh thần là được chịu đựng gian khổ, trong khoảng thời gian này, thành tích của bạn không ngừng tăng lên, tài lộc bao quanh, cuộc sống ngày càng dễ thở.

Tuổi Tỵ

Trời sinh người tuổi Tỵ vốn thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công. Với tính cách cần mẫn, không ngừng học hỏi mà người tuổi Tỵ ngày càng thành công và giàu có.

Thời vận của tuổi Tỵ sẽ đến vào mùa đông năm nay. Cuộc đời của họ như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng. Tỵ sẽ thấy vận trình của mình đi lên như "diều gặp gió". Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể siết.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp thông minh chăm chỉ, họ thường sở hữu chỉ số thông minh và chỉ số trí tuệ cảm xúc rất cao. Con giáp này có nhiều thế mạnh hơn là khuyết điểm.

Người tuổi Dậu được biết với tính cách ngay thẳng, không thích vòng vo. Đôi khi, người tuổi này tỏ ra khá bảo thủ, cứng đầu. Người tuổi Dậu cũng rất dũng cảm, độ lượng, được nhiều người yêu quý.

Tử vi vào mùa đông năm nay, người tuổi Dậu được dự báo sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao về tài lộc. Họ có những thay đổi lớn trong sự nghiệp. Có thể con giáp này sẽ thay đổi công việc hoặc có sự thăng tiến lớn trong công việc hiện tại. Trong khi đó, người ấp ủ ý tưởng kinh doanh có thể sẽ bắt đầu khởi nghiệp. Trải qua nhiều khó khăn, công việc của họ sẽ đạt được những thành quả nhất định.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.