Từ 1/12 đến 5/12 dương lịch phơi phới lộc: 3 con giáp "uống no lộc Trời", tiền ngập nhà, tình đầy tim, vàng chất thành núi, cuộc đời dệt gấm thêu hoa

Người tuổi Hợi lương thiện, luôn cố gắng nỗ lực để có được kết quả tốt nhất trong công việc, đời sống .

Thời gian từ 1/12 đến 5/12, khi bước vào cát vận, vận sự nghiệp, tài vận hay tình cảm đều vượng phát. Con giáp này sẽ được đề bạt lên vị trí công việc cao hơn với mức lương khủng, đồng thời quý nhân phù trợ trong tình cảm nên sẽ có tin vui về hôn nhân và sinh thêm quý tử.

Tuổi Thân

Đây được coi là tháng có bước chuyển mình và người tuổi Thân cần nắm bắt cơ hội để thể hiện và phát huy tối đa khả năng của mình.

Ngay từ đầu tháng 12, bạn đã đề xuất được nhiều ý tưởng sáng tạo. Một số ý tưởng và đề xuất của bạn sẽ được đón nhận và giành được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh.

Đặc biệt, bản mệnh còn có cơ hội tham gia những buổi chuyên tu, đào tạo, bồi dưỡng, hội họp quan trọng, rất có lợi để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn.

Những bạn đang trong quá trình tìm kiếm môi trường mới, chinh phục lĩnh vực mới cũng hoàn toàn có thể thử sức vì đây là thời điểm vàng bạn nhận ra năng lực tiềm ẩn của chính mình.

Về tài chính, với người làm công ăn lương, tháng này lương và thưởng đều có xu hướng tăng. Bản mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng.

Nếu có mong muốn tăng lương trong tháng, bạn có thể mạnh dạn đề xuất, kèm theo một danh sách những con số, lý lẽ thuyết phục, tỷ lệ thành công rất cao.

Người buôn bán cũng hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ.

Về tình duyên, người tuổi Thân dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình và bạn bè, nhờ vậy bạn cũng sẽ được đánh giá cao, nhận được sự khuyến khích và ủng hộ từ mọi người.

Vợ chồng đồng lòng đồng sức, luôn chia sẻ và thông cảm cho đối phương nên không khí gia đình đầm ấm, con cái được nuôi dạy trong môi trường tốt.

Người độc thân hãy mở rộng trái tim đón nhận điều mới mẻ. Tháng này xuất hiện cơ hội tốt cho những ai đã trải qua mối tình có cái kết không mấy tốt đẹp bước qua quá khứ.

Tuổi Tý

Người bạn tuổi Tý dễ thu hút sự chú ý, ngoại hình ưa nhìn, tính tình tốt, đào hoa vượng, tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết với công việc, hiền lành tốt bụng, thân thiện và chân thành với mọi người.

Từ 1/12 đến 5/12, tiền bạc sẽ đổ về, dễ dàng thu hút được của cải, tài lộc dồi dào, được hưởng vinh hoa phú quý, sự nghiệp hanh thông, sự nghiệp hanh thông, tài vận hanh thông, tài vận hanh thông, tài vận hanh thông. mở ra thời kỳ huy hoàng nhất trong cuộc đời của họ.

Của cải, tai bay vạ gió sẽ dễ dàng trôi vào túi, hái ra vàng mỗi ngày, vui mừng khôn xiết. Cố gắng lên, công việc làm ăn của gia đình sẽ phát triển hướng tới tương lai tốt đẹp hơn trong tương lai.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.