Từ 1/11 đến giữa năm 2026: 3 con giáp của cải bạt ngàn, vận đào hoa VƯỢNG PHÁT, may mắn tụ hội, sống trong VINH HOA PHÚ QUY

Tâm linh - Tử vi 22/10/2025 01:29

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán hầu bao rủng rỉnh, phủ phê tiêu xài, đón phúc lộc ngập nhà.

Tuổi Thân 

Sự nghiệp của Tuổi Thân khởi sắc mạnh mẽ, công việc tiến triển nhanh, kết quả vượt mong đợi. Sự năng nổ và tinh thần cầu tiến giúp bạn gặt hái nhiều thành tích đáng nể. Tuy nhiên, tử vi khuyên bạn nên cẩn trọng về tiền bạc – đặc biệt tránh cho vay dù là người thân quen, để tránh rắc rối sau này.

Chuyện tình cảm viên mãn, tràn đầy hạnh phúc và là nguồn động lực lớn để bạn nỗ lực hơn trong cuộc sống.

Từ 1/11 đến giữa năm 2026: 3 con giáp của cải bạt ngàn, vận đào hoa VƯỢNG PHÁT, may mắn tụ hội, sống trong VINH HOA PHÚ QUY - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Từ 1/11 đến giữa năm 2026: 3 con giáp của cải bạt ngàn, vận đào hoa VƯỢNG PHÁT, may mắn tụ hội, sống trong VINH HOA PHÚ QUY - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Khác với hai con giáp trên, tuổi Mão không gặp vấn đề về cơ hội, nhưng lại dễ gặp trục trặc về tài chính. Vận tiền bạc của Mão có xu hướng bất ổn, đặc biệt là khi chi tiêu cho các khoản mua sắm lớn hoặc đầu tư ngắn hạn.

Có thể sẽ xuất hiện những lời mời gọi hấp dẫn như “đầu tư nhanh, lời cao”, “bỏ ra ít, thu về nhiều”. Nếu nhẹ dạ tin theo, Mão có thể mất một khoản tiền không nhỏ. Thậm chí, những quyết định vội vàng trong chi tiêu cá nhân như mua đồ xa xỉ, sắm sửa không cần thiết cũng khiến túi tiền hao hụt đáng kể.

Thời gian này, Mão nên đặc biệt tránh cho vay hoặc đứng tên giúp người khác. Dù là người quen thân, cũng cần giấy tờ rõ ràng, tránh rắc rối về sau.

Từ 1/11 đến giữa năm 2026: 3 con giáp của cải bạt ngàn, vận đào hoa VƯỢNG PHÁT, may mắn tụ hội, sống trong VINH HOA PHÚ QUY - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

