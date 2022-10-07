Trúng số phát tài sau 15h chiều nay, 3 con giáp thu tiền ồ ạt, xây nhà biệt thự - sắm xe sang, tam hỷ kéo đến lũ lượt

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 09:11

Tử vi cho biết, sau 15h chiều nay, những con giáp dưới đây vô cùng giàu có phát tài làm gì cũng thuận lợi hơn người.

Tuổi Mùi

So với những con giáp khác, người tuổi Mùi tuy không có xuất thân giàu có nhưng họ có khả năng tự tạo sự viên mãn phú quý riêng cho mình. Dự đoán sau 15h chiều nay, những người tuổi Mùi được trời ban nhiều phước lành nhất. Trong cuộc sống họ được tận hưởng nhiều thứ hơn là mình mong muốn.

Tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần tìm được cơ hội tốt để đổi đời. Con giáp sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những giải quyết được khó khăn trắc trở còn tồn đọng mà còn tìm được đường hướng phát triển sự nghiệp trong tương lai, kéo theo tài vận mỗi ngày mỗi tăng.

Trúng số phát tài sau 15h chiều nay, 3 con giáp thu tiền ồ ạt, xây nhà biệt thự - sắm xe sang, tam hỷ kéo đến lũ lượt - Ảnh 1
Dự đoán sau 15h chiều nay, những người tuổi Mùi được trời ban nhiều phước lành nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán, sau 15h chiều nay, người tuổi Dậu vô cùng may mắn phát tài do có quý nhân giúp đỡ nên những người tuổi Dậu làm gì cũng vô cùng thuân lợi, cuộc sống lên hương không ai sánh bằng. Những chú Gà có cơ hội tăng thu nhập cho mình, cải thiện đời sống vật chất.

Đây sẽ là quãng thời gian mà những chú Gà trút bỏ hết vận đen và gánh nặng từ lúc trước để đón nhận những thứ tốt đẹp hơn rất nhiều. Những người tuổi Dậu chính  là chăm chỉ, cần cù và đặc biệt nghiêm túc trong bất cứ công việc nào, nếu bạn biết nắm bắt cơ hội thì ắt sẽ có thành tựu như mình mơ ước đã lâu.

Trúng số phát tài sau 15h chiều nay, 3 con giáp thu tiền ồ ạt, xây nhà biệt thự - sắm xe sang, tam hỷ kéo đến lũ lượt - Ảnh 2
Tử vi dự đoán, sau 15h chiều nay, người tuổi Dậu vô cùng may mắn phát tài do có quý nhân giúp đỡ nên những người tuổi Dậu làm gì cũng vô cùng thuân lợi, cuộc sống lên hương không ai sánh bằng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sau 15h chiều nay, những người tuổi Thìn gặp nhiều khó khăn vào giai đoạn trước đó thì giờ đây được đền đáp xứng đáng. Tử vi chỉ rõ, tuổi Thìn sẽ có tin vui về tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Cho dù là làm ăn buôn bán hay làm công ăn lương thì cũng đều không lo thiếu thốn tiền bạc, cuộc sống rủng rỉnh viên mãn.

Từ thời gian này, những người tuổi Thìn đang làm công ăn lương nên tận dụng để thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với công việc của mình. Đây là thời gian bạn có khả năng được cấp trên cất nhắc sau những cố gắng không ngừng nghỉ.

Trúng số phát tài sau 15h chiều nay, 3 con giáp thu tiền ồ ạt, xây nhà biệt thự - sắm xe sang, tam hỷ kéo đến lũ lượt - Ảnh 3
Sau 15h chiều nay, những người tuổi Thìn gặp nhiều khó khăn vào giai đoạn trước đó thì giờ đây được đền đáp xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Điểm danh 3 con giáp lộc lá lên hương vào cuối ngày hôm nay (4/10), tiền nối đuôi nhau vào túi, bỏ mặc vận xui, hốt lộc miệt mài

Điểm danh 3 con giáp lộc lá lên hương vào cuối ngày hôm nay (4/10), tiền nối đuôi nhau vào túi, bỏ mặc vận xui, hốt lộc miệt mài

Người thuộc 3 con giáp này sắp sửa có nhiều cơ hội đổi đời, cần biết nắm bắt đúng lúc để cuộc đời rực rỡ vào cuối ngày hôm nay 4/10.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ 6 tử vi ngày 7/10 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 50 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 4 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý