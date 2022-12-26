Trúng số độc đắc vào đúng ngày 27/12/2022, 3 con giáp rũ sạch vận đen, 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, chính thức trả hết nợ nần

Tâm linh - Tử vi 26/12/2022 04:45

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây rũ sạch vận đen, 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, chính thức trả hết nợ nần vào đúng ngày 27/12/2022.

Tuổi Dần

Đúng ngày 27/12/2022, người tuổi Dần sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp, sự công nhận từ lãnh đạo sẽ khiến niềm đam mê công việc của bạn càng dâng cao, hơn nữa bạn rất giỏi giao tiếp với mọi người nên sự hợp tác giữa các phòng ban rất suôn sẻ. Tài lộc trong thời gian tới sẽ được phản ánh trong lĩnh vực kinh doanh bên lề, tích cực hơn nữa sẽ giàu to.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này sẽ trở nên vô cùng hạnh phúc và viên mãn. Con giáp này luôn có người luôn hết lòng yêu thương. Quan trọng hơn, họ nhìn ra được điểm yếu của bạn và có những tác động tích cực để bạn tốt hơn mỗi ngày. Những bạn độc thân có cơ hội gặp được người phù hợp khi tham gia những buổi tiệc có đông người tham gia.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 27/12/2022, 3 con giáp rũ sạch vận đen, 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, chính thức trả hết nợ nần - Ảnh 1
Đúng ngày 27/12/2022, người tuổi Dần sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp, sự công nhận từ lãnh đạo sẽ khiến niềm đam mê công việc của bạn càng dâng cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những cố gắng trong công việc của người tuổi Thìn sẽ được đền đáp vào đúng ngày hôm nay. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà người tuổi này còn đưa ra được những ý tưởng hay ho, hữu ích trong công việc. Do đó, sự nghiệp của bản mệnh cũng bắt đầu đi lên như "diều gặp gió", bạn liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức.

Trong chuyện tình cảm, những bạn còn độc thân có thể gặp người mình thích trong thời gian tới. Do đó, bạn nên nắm bắt thời gian bên nhau này để tìm hiểu sâu hơn. Bạn muốn ở bên người ấy không muốn rời đi, nhưng khi đôi bên còn chưa quá thân thiết thì bạn nên giữ một khoảng cách thích hợp.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 27/12/2022, 3 con giáp rũ sạch vận đen, 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, chính thức trả hết nợ nần - Ảnh 2
Những cố gắng trong công việc của người tuổi Thìn sẽ được đền đáp vào đúng ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái” trong ngày 27/12. Công việc nhận được nhiều tín hiệu khởi sắc, nhất là những người làm kinh doanh có thể tìm được đối tác đáng tin cậy. Đồng thời, công việc hiện tại của người làm công ăn lương vẫn khá thuận lợi. Cơ hội củng cố được nguồn tích lũy dần rõ ràng hơn nên con giáp này chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ của mình là có thể có được một khoản tích lũy đáng mơ ước. 

Chuyện tình cảm sẽ có những chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Bạn sẽ thoát ra khỏi suy nghĩ tiêu cực của mình và cởi mở hơn trong các mối quan hệ mới. Nếu bạn còn độc thân, cơ hội tìm được ai đó sẽ cao lên, đó có thể là một người đặc biệt trong bữa tiệc, hay một buổi dã ngoại do người thân tổ chức chẳng hạn.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 27/12/2022, 3 con giáp rũ sạch vận đen, 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, chính thức trả hết nợ nần - Ảnh 3
Con đường sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái” trong ngày 27/12 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 25/12/2022, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 25/12/2022, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Chủ Nhật 25/12/2022, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 2 giờ 13 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 3 giờ 13 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân