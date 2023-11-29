Trúng số độc đắc vào cuối tháng (29-30/11), 3 con giáp tiền tài ổn định, hứa hẹn giàu có rực rỡ, may mắn phúc đức ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 18:33

Cuối tháng (29-30/11/2023), 3 con giáp sau có cát tinh chiếu mệnh, ngày càng thăng tiến, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Mùi 

Những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Mùi có trái tim dịu dàng và rất coi trọng sự ổn định tài chính. Ngoài ra, họ cũng là người tốt bụng, hoà đồng và yêu thương gia đình hết mực.

Cuối tháng (29-30/11) sẽ là khoảng thời gian tài chính dồi dào đối với những người tuổi Mùi, họ sẽ có thêm nguồn thu nhập hoặc thu được lợi nhuận lâu dài thông qua đầu tư. Đồng thời, con giáp này cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình từ gia đình, bạn bè.

Tuổi Mùi nên nhớ rằng, bên cạnh việc nắm bắt cơ hội làm giàu thì con giáp này cũng phải giữ lý trí và ổn định. Lên kế hoạch tài chính hợp lý, chia sẻ niềm vui "tiền bạc đủ đầy" cùng gia đình, bạn bè và không mua sắm hoang phí là chìa khoá giúp họ thành công trong thời gian tới.

Trúng số độc đắc vào cuối tháng (29-30/11), 3 con giáp tiền tài ổn định, hứa hẹn giàu có rực rỡ, may mắn phúc đức ngập nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Cuối tháng (29-30/11), tuổi Hợi có vẻ khá buồn bã và bất an. Bản mệnh không tin tưởng vào bản thân mình, thậm chí tự coi mình kém cỏi hơn mọi người, chính vì vậy mà chẳng dám phát biểu điều gì cả.

Trên thực tế, con giáp này không nên có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Bản mệnh cũng có những tài năng mà người khác không thể nào sánh được. Chỉ cần phát hiện ra điểm mạnh của mình và cố gắng hết sức theo hướng đó, bản mệnh sẽ thành công.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Hợi nên quan tâm hơn đến suy nghĩ và cảm nhận của nửa kia, đừng tự do làm mọi việc theo ý mình. Nếu cứ tiếp tục hành xử vô ý như hiện tại, đối phương sẽ cho rằng mình không được tôn trọng, khiến quan hệ đôi bên dần rạn nứt.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Trúng số độc đắc vào cuối tháng (29-30/11), 3 con giáp tiền tài ổn định, hứa hẹn giàu có rực rỡ, may mắn phúc đức ngập nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Cuối tháng (29-30/11), những người tuổi Sửu hôm nay cẩn thận những người xấu muốn hãm hại bạn.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc bạn cần cẩn thận khi làm việc, chú ý thời gian làm việc.  

Tình cảm: Tình cảm dù có nhiều khó khăn, cả hai động viên nhau vượt qua. 

Tài lộc: Luôn kiếm ra thu nhập mỗi ngày, chăm chỉ làm việc.  

Sức khoẻ: Nên ăn nhiều rau xanh, hạn chế ăn các món chưa nhiều ớt cay.

Trúng số độc đắc vào cuối tháng (29-30/11), 3 con giáp tiền tài ổn định, hứa hẹn giàu có rực rỡ, may mắn phúc đức ngập nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày 30/11, 1/12 và 2/12: 3 con giáp được định sẵn số giàu sang, tiền bạc vào tay không ngớt, phú quý vinh hoa chẳng ai sánh bằng

Đúng 3 ngày 30/11, 1/12 và 2/12: 3 con giáp được định sẵn số giàu sang, tiền bạc vào tay không ngớt, phú quý vinh hoa chẳng ai sánh bằng

Đúng 3 ngày 30/11, 1/12 và 2/12, 3 con giáp sau ngồi mát ăn bát vàng, của cải bạt ngàn, ung dung hưởng lộc đến cuối đời.

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