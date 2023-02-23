Trúng số độc đắc đúng 16h ngày 24/2, 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận lộc lớn, của cải đầy nhà, cả ngày chỉ việc 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 16:16

Đúng 16h ngày 24/2, 3 tuổi dưới đây chính là những người may mắn nhất, hưởng trọn cát khí, lộc tài phơi phới, tình duyên rạng ngời.

Tuổi Ngọ

Cầm tinh những chú ngựa nên người tuổi Ngọ thường yêu thích cuộc sống tự do, có tính cách năng động, nhiệt tình. Họ luôn đam mê khám phá những điều mới mẻ và năng nổ trong việc làm quen, kết giao thêm bạn mới.

Họ thường được nhiều người quý mến và kính trọng. Những nguồn tài nguyên cũng dần dần được tích lũy theo thời gian.

Trong công việc, người tuổi Ngọ thể hiện sự đa tài, biết làm ra tiền, đồng thời cũng ưa thích việc gì có tính chất năng động, được đi đây đi đó. Họ không quá phù hợp với những quy tắc cứng nhắc nên thời gian đầu, khá khó để tìm được môi trường thực sự phù hợp với bản thân. Những người tuổi Ngọ sẽ vì thế mà gặt hái được khá nhiều thành tựu trong thời gian tới.

Trúng số độc đắc đúng 16h ngày 24/2, 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận lộc lớn, của cải đầy nhà, cả ngày chỉ việc 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 1
Những người tuổi Ngọ sẽ gặt hái được khá nhiều thành tựu trong thời gian tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sẽ không quá lời nếu nói tuổi Mùi chính là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn trong thời gian này. Trong sự nghiệp, mọi công việc và dự án họ tiếp nhận đều được tiến hành trơn tru, thuận lợi.

Đặc biệt, nhờ được Thiên Ấn chiếu mệnh mà tuổi Mùi sẽ có thêm cảm hứng và tạo ra nhiều ý tưởng thú vị. Những ý tưởng này sẽ giúp họ nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng và thu về nhiều hợp đồng có giá trị cao.

Nếu như trước đây, tuổi Mùi thường cảm thấy ngại ngùng, lúng túng mỗi khi cần nhờ vả ai đó thì giờ đây họ không chỉ tự tin bày tỏ cảm nghĩ của mình mà còn biết cách “chinh phục” người khác. Với tuổi Mùi độc thân, chỉ cần họ chịu mở lòng và chắt chiu từng cơ hội nhỏ thì sẽ nhanh chóng tìm được tình yêu đích thực.

Trúng số độc đắc đúng 16h ngày 24/2, 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận lộc lớn, của cải đầy nhà, cả ngày chỉ việc 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 2
Trong sự nghiệp, mọi công việc và dự án Mùi tiếp nhận đều được tiến hành trơn tru, thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người cầm tinh con hổ thường có cuộc sống nghèo khó từ nhỏ nên bản mệnh tự lập rất sớm, thích ngao du khắp nơi để học tập, làm việc, kiếm sống. Nếu trong thời gian vừa qua, tuổi Dần đã gặp quá nhiều khổ cực, vất vả thì thời gian sắp tới sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của con giáp này.

Cụ thể là trong thời gian này, người tuổi Dần sẽ được thần Tài gõ cửa. Họ bắt được thời cơ để thể hiện khả năng đầu tư, phát triển sự nghiệp và thu về thành quả vô cùng mĩ mãn.

Tin vui về tài chính liên tục ập đến đối với con giáp này. Sự nghiệp thăng tiến, đời sống gia đình ổn định, êm ấm không ai bằng.

Trúng số độc đắc đúng 16h ngày 24/2, 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận lộc lớn, của cải đầy nhà, cả ngày chỉ việc 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 3
Tuổi Dần có sự nghiệp thăng tiến, đời sống gia đình ổn định, êm ấm không ai bằng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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