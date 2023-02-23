Bước sang 0h ngày thứ Sáu (24/2), 3 con giáp 'đánh thức' Thần Tài, ngửa tay hứng lộc trời ban, sự nghiệp thăng hoa, vận trình nở rộ

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 14:00

Tử vi dự báo 0h ngày 24/2, những con giáp này sẽ đón nhận nhiều tin vui, có thêm cơ hội thăng tiến.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có vẻ ngoài hấp dẫn, ăn nói có duyên nên được nhiều người yêu mến. Con giáp này cũng vượng vận đào hoa, có nhiều khác phái vây quanh. Trong công việc, tuổi Thìn là người có năng lực, không ngừng nỗ lực để vươn lên.

 

Đúng 0h ngày 24/2, tuổi Thìn đón cơn mưa tài lộc, liên tục nhận tin vui. Công việc của bản mệnh phát triển thuận lợi. Tuổi Thìn được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể phục.

Người làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng mới, buôn may bán đắt. Công sức của tuổi Thìn được ghi nhận bằng những khoản lợi nhuận lớn. Điều này nằm ngoài sức mong đợi của bản mệnh. Người làm công ăn lương cũng đạt thành tích tốt, thu nhập có dấu hiệu cải thiện.

Bước sang 0h ngày thứ Sáu (24/2), 3 con giáp 'đánh thức' Thần Tài, ngửa tay hứng lộc trời ban, sự nghiệp thăng hoa, vận trình nở rộ - Ảnh 1
Đúng 0h ngày 24/2, tuổi Thìn đón cơn mưa tài lộc, liên tục nhận tin vui. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo rằng từ 0h ngày 24/2, tài vận của tuổi Tuất tăng lên đáng kể. Nguồn thu nhập cả chính và phụ của con giáp này đều có dấu hiệu tăng trưởng. Bản mệnh khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ.

 

Tất nhiên, tuổi Tuất vẫn phải đương đầu với những tình huống phát sinh bất ngờ. Thật may mắn khi những tình huống này hầu như không thể làm khó được bản mệnh. Chỉ cần nỗ lực cố gắng, tuổi Tuất có thể giải quyết vấn đề một cách êm đẹp.

Tuổi Tuất có vô số cơ hội thể hiện năng lực cá nhân trong khoảng thời gian tới đây. Nhờ đó, vị trí của con giáp này ngày càng vững chắc. Bản mệnh có thể thu về cho mình một khoản tiền kha khá giúp cuộc sống ngày một sung túc, đủ đầy.

Bước sang 0h ngày thứ Sáu (24/2), 3 con giáp 'đánh thức' Thần Tài, ngửa tay hứng lộc trời ban, sự nghiệp thăng hoa, vận trình nở rộ - Ảnh 2
Tử vi dự báo rằng từ 0h ngày 24/2, tài vận của tuổi Tuất tăng lên đáng kể. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sau những năm khó khăn, những gì người tuổi Mão sắp có sẽ hoàn toàn xứng đáng. Đúng 0h ngày 24/2 là lúc giúp người tuổi Mão đón nhận nhiều tài vận không ngờ, được quý nhân giúp làm giàu.

Đây cũng sẽ là lúc quyết định vận thế phú quý an nhàn hay bình thường không nổi bật của người tuổi Mão.

Trong thời gian tới, người tuổi Mão có nhiều cơ hội quý giá, làm giàu trong lĩnh vực bất động sản. Dù rằng ban đầu hơi khó khăn, nhưng về sau chắc chắn gom được bạc tiền không ít.

Bước sang 0h ngày thứ Sáu (24/2), 3 con giáp 'đánh thức' Thần Tài, ngửa tay hứng lộc trời ban, sự nghiệp thăng hoa, vận trình nở rộ - Ảnh 3
Đúng 0h ngày 24/2 là lúc giúp người tuổi Mão đón nhận nhiều tài vận không ngờ, được quý nhân giúp làm giàu. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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