Trúng số liên tiếp 3 lần trong 3 ngày (8, 9, 10/11): 3 con giáp đào trúng hố vàng, tay ôm bạc tỷ, sự nghiệp tăng tiến, kinh doanh đại cát, làm giàu cực nhanh

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 07:30

Tử vi tiên tri cho thấy vào 3 ngày 8/11, 9/11, 10/11, những con giáp này bước vào thời khắc huy hoàng, tiền tài có đủ, giàu sang đổi đời.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con người đơn giản, không có nhiều mưu mô. Họ sống hòa đồng, gần gũi nên được mọi người yêu mến. Trong công việc, tuổi Thân luôn cầu tiến, sẵn sàng tiếp thu các ý kiến góp ý của mọi người để hoàn thiện bản thân.

Trúng số liên tiếp 3 lần trong 3 ngày (8, 9, 10/11): 3 con giáp đào trúng hố vàng, tay ôm bạc tỷ, sự nghiệp tăng tiến, kinh doanh đại cát, làm giàu cực nhanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng vào 3 ngày 8/11, 9/11, 10/11, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội trong công việc, tài lộc ngày một vượng phát. Bản mệnh đưa ra được những ý kiến sáng tạo, có hiệu quả nên được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp ủng hộ.

Tuổi Thân đang làm kinh doanh cũng gặp cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn tốt, tiền tài dồi dào hơn trước.

Tuổi Sửu

Vào 3 ngày 8/11, 9/11, 10/11, có Tam Hội giúp sức, người tuổi Sửu xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi trong ngày hôm nay. Thậm chí bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân và được đối phương giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Hãy nhanh chóng nắm bắt ngay nhé.

Thời gian này tuổi Sửu cũng có rất nhiều cơ hội làm giàu, vận đỏ may mắn trúng số độc đắc rất cao, kinh doanh cũng mau có được khoản lời cực lớn nếu biết năm bắt cơ hội.

Trúng số liên tiếp 3 lần trong 3 ngày (8, 9, 10/11): 3 con giáp đào trúng hố vàng, tay ôm bạc tỷ, sự nghiệp tăng tiến, kinh doanh đại cát, làm giàu cực nhanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu là người làm lãnh đạo, bạn có thể hướng tập thể đi trên những con đường đúng đắn để gặt hái thành công. Bạn có con mắt tinh đời nên luôn sắp xếp nhân sự vào những vị trí hợp lý để phát huy hết khả năng.

Thổ khắc Thủy cho thấy bạn đang quá tập trung cho sự nghiệp mà lơ là hạnh phúc của riêng mình. Nếu còn độc thân, bạn nên tham gia các buổi gặp gỡ nhiều hơn, chớ từ chối ý tốt của những người muốn giới thiệu đối tượng cho mình.

Tuổi Hợi 

Con giáp cuối cùng phải nhắc đến là con giáp Hợi, trải qua sự khó khăn của tháng 10 thì vào 3 ngày 8/11, 9/11, 10/11, bạn đã có thể thở phào nhẹ nhõm "tạm biệt" khó khăn. 

Nhờ được sự giúp đỡ không ngừng nghỉ của Chính Quan và Tương Quan mà tuổi Hợi bỏ được đau thương sang một bên tiếp tục phát triển công việc, gặt hái được kết quả tốt đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Trúng số liên tiếp 3 lần trong 3 ngày (8, 9, 10/11): 3 con giáp đào trúng hố vàng, tay ôm bạc tỷ, sự nghiệp tăng tiến, kinh doanh đại cát, làm giàu cực nhanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày này bạn được một vị khách đặc biệt sử dụng sản phẩm, dịch vụ và đã giới thiệu, chia sẻ chúng trên phương diện rộng mà đến bạn cũng không thể ngờ được, nên khoản lợi nhuận thu về tay là không ngừng nghỉ. 

Tình cảm của các cặp đôi phát triển nhanh chóng, những hiểu lầm không còn nữa mà thay vào đó là sự đồng điệu nhanh chóng, còn chần chừ gì nữa mà không mau tính đến chuyện trăm năm. 

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 5h sáng 7/11/2022: Thiên Tử mở lộc đầu tuần, Thần Tài nhả vía làm ăn, 3 con giáp giàu sang ngất ngưỡng, vận tài kim quý, may mắn bủa vây, hạnh phúc ngập tràn

Đúng 5h sáng 7/11/2022: Thiên Tử mở lộc đầu tuần, Thần Tài nhả vía làm ăn, 3 con giáp giàu sang ngất ngưỡng, vận tài kim quý, may mắn bủa vây, hạnh phúc ngập tràn

Tử vi cho thấy những con giáp này sẽ đón nhận niềm vui hạnh phúc lớn vào 5h sáng 7/11, có nhiều tài lộc trong sự nghiệp nên thăng tiến lên vùn vụt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 8/11/2022 tử vi ngày mai 12 con giáp tử vi tuần mới

TIN MỚI NHẤT

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 1 giờ 31 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 6 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 7 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 8 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy