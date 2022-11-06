Thầy tử vi tiết lộ: 3 con giáp được Ngọc Hoàng chấm tên, Tổ Tiên phù trợ, tháng 12 giàu sang ngất ngưỡng, làm ăn lời gấp 100 lần, tiền vàng ngập két, phú quý vinh hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 19:40

Vào tháng 12 cuối năm 2022 này, những con giáp sau vận tài kim quý, làm ăn càng thêm vượng phát tài lộc, tiền vào túi ầm ầm.

Tuổi Tị

Được Lục Hợp tương trợ, tuổi Tị nên tận dụng thời cơ này để phát triển sự nghiệp cá nhân lên một tầm cao mới. Con giáp này đã xác định được mục tiêu dài hạn của mình, có cột mốc để hướng đến chứ không còn mông lung, mơ hồ như trước.

Tin vui nữa là vận trình tài lộc của người tuổi Tị cũng đang tiến triển vô cùng hanh thông, thuận lợi. Con giáp này tìm được thời cơ để phát huy khả năng, thế mạnh của mình, nhờ thế mà làm việc gì cũng hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập dồi dào, tiền bạc dư dôi, chẳng phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền nhiều như trước nữa.

Thầy tử vi tiết lộ: 3 con giáp được Ngọc Hoàng chấm tên, Tổ Tiên phù trợ, tháng 12 giàu sang ngất ngưỡng, làm ăn lời gấp 100 lần, tiền vàng ngập két, phú quý vinh hoa rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cát khí còn báo hiệu người cầm tinh Rắn có vận đào hoa khởi sắc, con giáp này đón nhận những tin tốt lành trong chuyện tình cảm. Bản mệnh có thể gặp được đối tượng ưng ý, có khả năng trở thành một nửa của mình trong tương lai khi những rung động lúc ban đầu của hai bạn khá mãnh liệt.

Con số may mắn: 2, 15

Màu sắc may mắn: xám, đỏ

Tuổi Sửu

Tử vi vào tháng 12 cuối năm 2022 này, sự nghiệp của người tuổi Sửu tích cực vô cùng do có Chính Quan và Chính Ấn nâng đỡ. Bạn tìm được thời điểm thích hợp để nắm bắt cơ hội, đồng thời không ngại nhận thêm các nhiệm vụ khó nên dễ chinh phục được lòng tin của lãnh đạo, tạo cơ hội cất nhắc trong tương lai.

Tuy nhiên, việc phát triển quá nhanh chóng cũng sẽ khiến kẻ tiểu nhân do hung tinh Thiên Cẩu mang lại cảm thấy ngứa mắt. Dù gặt hái được thành tích rực rỡ thế nào, bạn cũng nên khiêm tốn, chớ nên khoe khoang thành quả của mình.

Thầy tử vi tiết lộ: 3 con giáp được Ngọc Hoàng chấm tên, Tổ Tiên phù trợ, tháng 12 giàu sang ngất ngưỡng, làm ăn lời gấp 100 lần, tiền vàng ngập két, phú quý vinh hoa rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc ít nhiều có điểm sáng vào thời điểm cuối tuần. Thiên Tài và Chính Tài cho thấy dù làm ở lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ nhận được khoản tiền thưởng xứng đáng. Một số người còn có cơ hội phát tài dựa vào vận may, bạn hãy có cách chi tiêu số tiền đó sao cho hợp lý.

Phương diện tình cảm nồng nàn vào đầu tuần nhưng không thể duy trì cho đến hết tuần. Bạn dễ nghe theo lời bàn ra tán vào của người ngoài, thành ra nghi ngờ người ấy. Trước khi đưa ra bất cứ lời kết tội nào, bạn cũng cần dành thời gian lắng nghe đối phương trước đã.

Con số may mắn: 5, 19

Màu sắc may mắn: cam, hồng

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, quyết đoán. Trong công việc cũng như cuộc sống, con giáp này là người lạc quan, sôi nổi. Trong đám đông, họ luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Con giáp tuổi Hổ tính cách đa nghi, khó tin người khác. Trong các mối quan hệ, họ thường một lòng một dạ, giàu tình cảm, khảng khái và có khiếu hài hước.

Thầy tử vi tiết lộ: 3 con giáp được Ngọc Hoàng chấm tên, Tổ Tiên phù trợ, tháng 12 giàu sang ngất ngưỡng, làm ăn lời gấp 100 lần, tiền vàng ngập két, phú quý vinh hoa rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Vào tháng 12 cuối năm 2022 này, con giáp này có sự nghiệp thăng tiến, tiền tài đầy ắp. Người tuổi này làm kinh doanh thì tài lộc rất tốt, buôn may bán đắt. Người tuổi này được sao tốt chiếu mệnh nên gặp được đối tác tin cậy.

Các thương vụ của họ đều thu về thành quả như mong đợi. Người tuổi Dần kiếm được nhiều tiền, lại biết cách đầu tư tiền bạc nên ngày một giàu có. Sau một thời gian tích lũy, họ có thể mua được tài sản có giá trị.

Con số may mắn: 8, 11

Màu sắc may mắn: tím, xanh dương

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước sang 5h sáng mai 6/11/2022: Cát tinh trợ mệnh, 3 con giáp đón lộc tưng bừng, làm ăn vượng phát, thu tiền của không ngơi tay, may mắn bủa vây làm giàu nhanh chóng

Bước sang 5h sáng mai 6/11/2022: Cát tinh trợ mệnh, 3 con giáp đón lộc tưng bừng, làm ăn vượng phát, thu tiền của không ngơi tay, may mắn bủa vây làm giàu nhanh chóng

Tử vi tiên tri cho thấy những con giáp này sẽ có niềm vui vô bờ, lộc may mắn đến dồn dập giúp làm ăn càng thêm vượng vào ngày 6/11.

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