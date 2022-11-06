Bước sang ngày mai, Thứ Hai (7/11): 3 con giáp "tụ hỷ tụ tài", vượng khí thăng hoa, kim tiền tìm tới, giàu có đổi đời

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 20:50

Vào ngày đầu tuần mới, những con giáp này được tiếp thêm nhiều năng lượng làm việc và thu nhận những thành quả rất xứng đáng với sự chăm chỉ ấy.

Tuổi Tuất

Xem tử vi thứ Hai (7/11), vận số của người tuổi Tuất nhanh chóng chuyển biến tích cực nên bản mệnh làm gì cũng đạt được kết quả như mong muốn. 

Dù là người làm ăn kinh doanh hay làm công ăn lương thì cũng đều tìm được cơ hội gia tăng thu nhập, nhờ vậy mà bạn có thể thoải mái chi tiêu, mua sắm những món đồ mình thích.

Bước sang ngày mai, Thứ Hai (7/11): 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', vượng khí thăng hoa, kim tiền tìm tới, giàu có đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ khả năng tính toán đâu ra đấy nên bạn có thể đưa ra những lựa chọn khôn ngoan, thu lợi về phía mình. Chuyện tình cảm thời gian này phát triển rực rỡ, ngọt ngào khi người độc thân thu hút được không ít các mối lương duyên. Nhưng đừng thấy ai cũng lao đầu vào tán tỉnh mà lại gặp rắc rối đấy nhé! 

Giờ tốt trong ngày: 6h - 8h

Con số may mắn: 1, 17

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vào thứ hai (7/11) được tài tinh Chính Tài chiếu mệnh nên phương diện tài lộc tiền bạc rất dồi dào. Nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính. Người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức của mình đã bỏ ra, cải thiện nguồn thu nhập giúp cuộc sống bớt đi phần nào vất vả.

Trong khi đó, người theo nghiệp kinh doanh buôn bán cũng có thể gặp được nhiều đối tác đáng tin cậy, hàng hóa nhận được sự yêu thích của khách hàng nên lưu thông rất thuận lợi. Bạn còn nhạy bén với sự thay đổi của thị trường nên luôn có những kế hoạch độc đáo và thu hút tốt.

Bước sang ngày mai, Thứ Hai (7/11): 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', vượng khí thăng hoa, kim tiền tìm tới, giàu có đổi đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim nên chuyện tình cảm của tuổi Mùi khá yên bình, không có quá nhiều biến động. Con giáp này biết cách điều chỉnh mối quan hệ và không để cho mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của mình. Bạn hoàn toàn hài lòng với tình trạng hiện tại.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

Con số may mắn: 6, 19

Tuổi Thìn

Tử vi tuần mới cho biết một tuần vô cùng may mắn đối với người tuổi Thìn trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Bản mệnh chinh phục được những đích đến mà mình đã đặt ra từ trước, thậm chí mở lối đi riêng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Những ai làm lãnh đạo cũng khẳng định được vị thế không thể thay thế của mình.

Bước sang ngày mai, Thứ Hai (7/11): 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', vượng khí thăng hoa, kim tiền tìm tới, giàu có đổi đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người làm đầu tư kinh doanh đưa ra được nhiều quyết định chính xác, khiến tiền bạc đổ về nhanh chóng, đặc biệt là trong những ngày cuối tuần. Có thể bạn sẽ khá tất bật đấy, song khoản tiền bạn thu được khiến ai cũng ngưỡng mộ, giúp chính bản thân bạn cũng quên đi mệt mỏi.

Có cát tinh Tử Vi trợ lực, nếu đang ấp ủ kế hoạch gì thì bạn nên tranh thủ thực hiện ngay trong tuần này để gặp nhiều may mắn. Nếu còn băn khoăn, do dự vấn đề gì, bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh.

Tiếc rằng phương diện tình cảm của bản mệnh không thực sự tươi sáng. Bạn và nửa kia của mình có lẽ vẫn chưa thực sự hiểu cho nhau nên mới dễ xảy ra cãi vã như vậy. Bạn cần tin tưởng vào đối phương hơn, bất cứ điều gì cũng cần nghe đối phương nói trước khi đưa ra quyết định.

Giờ tốt trong ngày: 18h - 20h

Con số may mắn: 2, 11

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước sang 5h sáng mai 6/11/2022: Cát tinh trợ mệnh, 3 con giáp đón lộc tưng bừng, làm ăn vượng phát, thu tiền của không ngơi tay, may mắn bủa vây làm giàu nhanh chóng

Bước sang 5h sáng mai 6/11/2022: Cát tinh trợ mệnh, 3 con giáp đón lộc tưng bừng, làm ăn vượng phát, thu tiền của không ngơi tay, may mắn bủa vây làm giàu nhanh chóng

Tử vi tiên tri cho thấy những con giáp này sẽ có niềm vui vô bờ, lộc may mắn đến dồn dập giúp làm ăn càng thêm vượng vào ngày 6/11.

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