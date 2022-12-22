Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/12/2022, 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 04:45

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc vào đúng ngày 22/12/2022.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ được quý nhân dìu dắt, có thêm cơ hội thăng tiến vào đúng hôm nay. Bạn cũng sắp có cơ hội làm giàu, phúc lộc dồi dào hơn trước. Do đó, bạn sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Nhờ đạt được thành tích tốt trong công việc, bạn ngày càng được cấp trên trọng dụng và tiến cử trong nhiều dự án lớn. 

Chuyện tình cảm đôi lứa của con giáp may mắn này khá là ổn định, dù thỉnh thoảng có xích mích nhưng không đáng kể, thậm chí, đó giống như một thứ "gia vị" cần có cho một mối quan hệ lâu dài. Đây cũng là thời điểm mà người độc thân có thể sẽ đón nhận một vài bất ngờ lớn, cứ thoải mái tận hưởng và đón chờ điều ngạc nhiên.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/12/2022, 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc - Ảnh 1
Người tuổi Mão sẽ được quý nhân dìu dắt, có thêm cơ hội thăng tiến vào đúng hôm na - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình đồng thời những ấp ủ bấy lâu cũng có thể hiện thực hóa. Những bạn đang tìm kiếm công việc mới sẽ nhận được kết quả như mong đợi. Bạn nhận được những khoản thu mới từ công việc làm ăn bên ngoài của mình. Con giáp này có thể thừa thắng xông lên để tiếp tục mang về nhiều lợi nhuận hơn.

Trong chuyện tình cảm, hội độc thân sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc khi bạn có thể cưa đổ người mình thích. Do đó, bạn nên tự tin hơn, đừng sợ thất bại và mạnh dạn tiến tới đi nha, sự chân thành của bạn có thể khiến đối phương cảm động. Những ai đang yêu sẽ tạo ra một số bất ngờ cho nửa kia, thỉnh thoảng bạn hãy lãng mạn và trẻ con một chút, nửa kia sẽ rất rung động.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/12/2022, 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc - Ảnh 2
Người tuổi Tỵ sẽ có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình đồng thời những ấp ủ bấy lâu cũng có thể hiện thực hóa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có nhiều thuận lợi trong công việc vào đúng ngày 22/12. Bản mệnh luôn tìm được cách thức giải quyết khó khăn tốt nhất có thể. Thông qua đó, bạn nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. Con giáp này gặp Tam Hội Thủy cục mang lại nhiều may mắn trong công việc và tài chính. Tuy nhiên, bạn cần chú ý chi tiêu tiết kiệm để có khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ xảy đến.

Vận trình tình cảm chẳng đáng lo. Đối với bạn, sự chủ động trong tình yêu sẽ giúp cho mối quan hệ giữa hai người trở nên thăng hoa hơn bao giờ hết. Người độc thân nhận được niềm vui bất ngờ từ một người bạn mới, có khả năng thành đôi trong tương lai. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/12/2022, 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc - Ảnh 3
Người tuổi Hợi sẽ có nhiều thuận lợi trong công việc vào đúng ngày 22/12 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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