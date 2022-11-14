Trúng số độc đắc liên tiếp vào cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp vét sạch ngân khố Thần Tài, một bước giàu có, thành công đỉnh cao, tương lai thịnh vượng, vạn sự viên mãn

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 13:19

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào nhận lộc tiền khủng, giàu có đỉnh cao, tương lai tươi sáng vào cuối tháng 10 âm lịch nhé!

Trúng số độc đắc liên tiếp vào cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp vét sạch ngân khố Thần Tài, một bước giàu có, thành công đỉnh cao, tương lai thịnh vượng, vạn sự viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ độc lập, tự chủ, thích kết giao bạn bè và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp và tài vận của con giáp này. Chính tính cách ngay thẳng, không bon chen, hãm hại ai giúp cuộc đời tuổi Ngọ dễ dàng gặp may hơn những con giáp khác.

Cuối tháng 10 âm lịch, do được sao “Thiên Mã” soi chiếu nên vận may không ngừng đến với người tuổi Ngọ. Con giáp này sẽ có cơ hội nhận được vô số những khoản tiền lớn bất ngờ, đồng thời sự nghiệp cũng lên như diều gặp gió. Danh lợi song toàn nên thật không quá khi nói, tuổi Ngọ chắc chắn sẽ trở thành người giàu sang, trở thành tỷ phú.

Có thể nói, con giáp này sẽ có những ngày vô cùng huy hoàng trong sự nghiệp. Những dự định mua nhà, tậu xe cũng trong tầm tay, thậm chí còn dư một khoản kha khá để đi du lịch đây đó.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu có cách ứng xử khéo léo, thường thì cứ khó khăn họ lại thêm phần kiên cường. Con giáp này sống lương thiện, không lấy của ai bao giờ, sẵn sàng làm việc vì lợi ích chung bởi thế được rất nhiều người yêu mến, giúp đỡ lúc gian nguy.

Cuối tháng 10 âm lịch là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của những người tuổi Dậu, nữ tuổi Dậu rất mạnh mẽ, nếu có thể nắm được ngày Tam hợp trong số mệnh thì nhất định tương lai sẽ tươi sáng.

Nhìn chung thì viễn cảnh tương lai của người cầm tinh con Gà vô cùng tươi sáng. Bạn sẽ tạo ra kỳ tích vượt quá sức tưởng tưởng của chính mình. Dưới sự soi đường dẫn lối của hàng loạt quý nhân, tin vui cả về sự nghiệp và tình duyên cùng lúc đến với bạn. Tài lộc chỉ tăng không giảm, người tuổi Dậu có thể tích lũy khoản vốn kha khá cho mình nhất là năm Mậu Tuất tới đây đó. Có tiền con giáp này rất năng đi từ thiện, cả đời về sau chỉ nhận phúc báo, may mắn hưởng mãi không hết.

Tuổi Dần

Bản tính người tuổi Dần là chuộng chính nghĩa, sẵn sàng bảo vệ người khác, nhất là những ai yếu thế hơn mình. Mặc dù họ có phần dễ xúc động, tuy nhiên lại rất khí khái, không so đo được mất.

Tuy bề ngoài tuổi Dần khá thô lỗ, cộc cằn, nhưng nội tâm lại rất dịu dàng. Nhờ quan điểm sống này mà vận thế của họ rất tốt, thường thành công sớm hơn so với những con giáp khác.

Cuối tháng 10 âm lịch là thời điểm khá tốt đẹp cho những người tuổi Dần. Tuổi này sẽ đón nhận nhiều tin vui, tài chính rủng rỉnh, công việc thuận buồm xuôi gió. Bên cạnh đó, do được Hồng loan cát tinh chiếu mệnh, nên đường tình duyên của tuổi con giáp này cũng thăng hoa tột đỉnh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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