Trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần trong 5 ngày tới (18-22/10): 3 con giáp ôm trọn lộc trời, tiền của chất đống, ăn sung mặc sướng trả hết nợ nần

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 07:10

3 con giáp có tên dưới đây sẽ một bước lên mây, mọi việc đều thuận lợi hanh thông trong 5 ngày tới (18-22/10).

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thành thật, hiền lành, thiện lương và rất hòa đồng với mọi người nên làm việc gì cũng rất thuận lợi.

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần trong 5 ngày tới (18-22/10): 3 con giáp ôm trọn lộc trời, tiền của chất đống, ăn sung mặc sướng trả hết nợ nần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian 5 ngày tới (18-22/10), tài vận của người tuổi Sửu được khai thông nên con giáp này sẽ đón nhận vô số cơ hội phát đại tài. Kiếm được nhiều tiền, con giáp này không chỉ tích lũy cho bản thân mà với bản tính hiền lương nên sẽ dùng tiền giúp đỡ rất nhiều người. “Người tốt sẽ được đền đáp” nên phúc khí, phúc lộc, tài lộc của con giáp này sẽ ngày càng tăng và luôn gặp may mắn trong cuộc sống.

Người tuổi Sửu đừng lo lắng vì những gì đang xảy ra ở hiện tại, có thể bạn chưa thấy được điều mình mong đợi nhưng chỉ cần bạn nỗ lực hết mình nhất định sẽ thành công. Vận tài lộc của tuổi này tốt lên ở nửa cuối tuần nhờ Thực Thần nâng đỡ. Đây là 1 tín hiệu tốt để bản mệnh thực hiện các dự án kiếm tiền mà mình đang ấp ủ. Một số người có lộc làm ăn kinh doanh, buôn bán được khách ủng hộ, lộc đến tay thì cứ thế mà hưởng.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân dù là đàn ông hay phụ nữ đều mạnh mẽ, khôn ngoan và có tham vọng như nhau. Họ không bao giờ chấp nhận sự an bài của số phận mà luôn nỗ lực không ngừng để ngày mai phải tốt đẹp hơn hôm nay.

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần trong 5 ngày tới (18-22/10): 3 con giáp ôm trọn lộc trời, tiền của chất đống, ăn sung mặc sướng trả hết nợ nần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có sẵn mệnh phú quý nên dù hoàn cảnh có khiến người tuổi Thân trầy trật đến mấy thì trong 5 ngày tới (18-22/10), cuộc đời con giáp này sẽ hưng thịnh không ngờ. Họ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, đón tài đón lộc vào nhà tới tấp, tha hồ ăn sung mặc sướng, sống xa hoa mấy đời cũng không hết tiền.

Thân đi tới đâu cũng sẽ có quý nhân hoan nghênh. Bên cạnh đó, phúc khí và vận may sẽ tiếp tục đến. Thân nếu biết nắm bắt cơ hội kiếm tiền thì sẽ có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc bên gia đình. Bên cạnh đó, Thân còn nhận được sự giúp đỡ của người khác vậy nên hãy chú ý các mối quan hệ xung quanh mình.

Tuổi Tuất

Tuất vốn là người giỏi giang, có tầm nhìn, có chí tiến thủ và ham học hỏi. Con giáp này có thể bình tĩnh đối mặt với thử thách. Bản mệnh luôn giữ tinh thần cầu thị trong mọi vấn đề. Khi đối mặt với biến cố, tuổi Tuất không tỏ thái độ hoang mang, lo sợ.

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần trong 5 ngày tới (18-22/10): 3 con giáp ôm trọn lộc trời, tiền của chất đống, ăn sung mặc sướng trả hết nợ nần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng, trong 5 ngày sắp tới đây (18-22/10), người tuổi Tuất được Thần Tài ghé thăm nên tài lộc suôn sẻ. Những dự định trước kia bị trì hoãn thì trong thời gian tới, tuổi Tuất có thể bắt tay vào thực hiện.

Người làm công ăn lương có thể nhận thêm nhiệm vụ mới và được đồng nghiệp giúp đỡ, nhờ đạt thành tích tốt nên có khả năng nhận về khoản thu nhập khá. Công việc thăng hoa, làm đâu thắng đó, người làm nghề tự do có lộc từ khách, không thiếu việc để làm. Trong thời gian tới, tuổi Tuất cần quyết đoán, tận dụng các cơ hội sắp đến để đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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