Nhà tiên tri chắc nịch, 3 con giáp đón đầu may mắn trong tuần mới này (17-23/10): kiếm tiền như ý, giàu sang lên đỉnh, tình duyên nồng đượm

Tất cả mọi việc mà bạn làm đang bị soi xét khá nghiêm ngặt, nhưng vì chất lượng công việc tốt nên bạn được lãnh đạo đánh giá rất cao. Bên cạnh mức lương ổn định, bạn còn có thể nhận được lời tuyên dương từ cấp trên hoặc khoản thưởng nóng nho nhỏ khích lệ tinh thần. Người làm kinh doanh cũng sẽ gặp nhiều may mắn. Bản mệnh làm ăn giỏi, sống mạnh mẽ và độc lập nên sẽ giải quyết được mọi vấn đề tiền bạc, buôn bán lúc nào cũng khách khứa tấp nập.

Chúc mừng tuổi Tý là con giáp may mắn tuần này (17-23/10). Vận trình tuần mới của bạn chủ yếu chịu tác động của sao Thiên Đức nên công việc, tiền bạc đều nhận được kha khá tin mừng.

Tuần mới này (17-23/10) là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Mùi, đặc biệt vào khoảng thời gian đầu tuần, khi có Chính Quan chiếu mệnh. Đây là lúc bản mệnh cần năng nổ thể hiện bản thân, góp ý để tập thể phát triển nhanh chóng, đồng thời ghi điểm trong mắt lãnh đạo.

Tình cảm bình ổn, bạn chỉ có thể hy vọng tin tốt đến vào cuối tuần này. Người độc thân cần bình tĩnh rồi dần dần sẽ tìm ra đối tượng phù hợp. Người có gia đình hãy quan tâm nửa kia nhiều hơn, có thể bạn sẽ nhận được món quà bất ngờ từ đối phương.

Khi gặt hái được thành công, bạn có thể mạnh dạn đề nghị với cấp trên tăng lương, tăng thưởng cho mình, khả năng được chấp thuận là rất cao. Với người làm kinh tế, phương diện tài lộc cũng có khởi sắc ngay từ đầu tuần. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá do tìm được hướng đi thích hợp khẳng định bản thân.

Bạn không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp mọi người xung quanh cùng cải thiện mức sống. Tình cảm giữa bạn và người ấy có sự thăng hoa rõ rệt, cả 2 biết quan tâm đến nhau ngay từ những việc nhỏ nhặt nhất. Nhờ có tình yêu thương từ các thành viên trong gia đình mà bạn cảm thấy tràn đầy động lực mỗi ngày.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi cũng là một trong những con giáp phát tài tuần này (17-23/10), tài lộc càng về cuối tuần lại càng vượng khi bạn được rất nhiều cát tinh chiếu mệnh. Đây là dấu hiệu cho thấy cả thu nhập chính và thu nhập phụ của bản mệnh đều gia tăng.

Nếu là người làm công ăn lương, bạn có thể được thưởng nóng do có sáng kiến giúp công ty phát triển. Thậm chí, những thành công bản mệnh gặt hái được lúc này còn khiến lãnh đạo vô cùng vui mừng và quyết định dành cho bạn một khoản thưởng nóng. Người làm ăn kinh doanh hay đầu tư sinh lời đều có kết quả khả quan, bạn nên nhân cơ hội này để đưa ra những quyết định dứt khoát.

Công việc ổn định và tài chính vững vàng cũng khiến bạn cảm thấy an tâm dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Bạn có thể hâm nóng tình cảm với các thành viên bằng một buổi đi chơi hoặc một bữa ăn đầm ấm. Với người độc thân, thái độ tự tin và chủ động giúp bạn dễ ghi điểm trong mắt người ấy và cải thiện các mối quan hệ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!