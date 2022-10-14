Tiên tri nhắc mệnh, đúng 12 giờ trưa mai (20/9 âm lịch): 3 con giáp này khơi thông vận mệnh, xui xẻo tan biến, tài lộc tứ phương hội tụ, Thần May Mắn đồng hành

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 12:44

Kể từ 12 giờ trưa mai (20/9 âm lịch), 3 con giáp bước qua năm xui tháng hạn đón may mắn tận cửa, sắp tới dù làm công việc gì đi nữa thì vẫn ăn nên làm ra, đánh đâu thắng đấy.

Tuổi Tý

Tiên tri nhắc mệnh, đúng 12 giờ trưa mai (20/9 âm lịch): 3 con giáp này khơi thông vận mệnh, xui xẻo tan biến, tài lộc tứ phương hội tụ, Thần May Mắn đồng hành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 12 giờ trưa mai (20/9 âm lịch), con giáp tuổi Tý được Thiên Tài nâng đỡ giúp con giáp này bớt xui xẻo trong đường làm ăn. Nhìn chung nhờ tinh thần trách nhiệm cao, bản mệnh luôn hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh. Người nào có tài lẻ hoặc làm công việc liên quan đến tiền bạc cũng dễ gặp may kể từ thời điểm này trở đi.

Ngoài ra, quý nhân có thể mang đến cơ hội phát tài bất ngờ cho tuổi Tý. Tài lộc đến bất ngờ, bản mệnh không nên hoang phí. Những khoản tiền nhận được đều cần chi tiêu hợp lý, nếu không sẽ rơi vào cảnh "của thiên trả địa", nghèo vẫn hoàn nghèo.

Người làm đầu tư kinh doanh có thể nhận được tiền lãi từ các mối đầu tư trước đó. Đây là dấu hiệu cho thấy tuổi Tý đang đi đúng đường. Chỉ cần tiếp tục cố gắng, kiên trì thì tình hình tương lai rất đáng mong đợi.

Tuổi Thìn

Tiên tri nhắc mệnh, đúng 12 giờ trưa mai (20/9 âm lịch): 3 con giáp này khơi thông vận mệnh, xui xẻo tan biến, tài lộc tứ phương hội tụ, Thần May Mắn đồng hành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp cho biết, đúng 12 giờ trưa mai (20/9 âm lịch), công việc của tuổi Thìn may mắn hơn người khi có Tam Hội cục trợ vận. Nhờ có người giúp nên công việc của Thìn từ đây tiến triển tốt, kịp tiến độ, hơn thế nữa kết quả nhận lại vô cùng khả quan. Người kinh doanh thì có nhiều khách mới ủng hộ, tính tình xởi lởi nên lúc nào cũng đông khách.

Người mới đi làm nhanh chóng nắm bắt được nhịp làm việc mới và được cấp trên công nhận năng lực làm việc của mình. Bạn có cơ hội được tăng lương đấy, thậm chí là thăng chức, nhờ đó đưa cuộc sống lên một tầm cao mới. Cơ hội khá hiếm có, những thử thách đặt ra chỉ nhằm giúp con giáp này chứng minh được khả năng của mình. 

Người làm đầu tư có thể tìm được những khoản sinh lời nhanh chóng, và để có thể được như vậy là hoàn toàn nhờ vào việc bạn có một con mắt sắc sảo và tinh đời. Khi cơ hội mở ra trước mắt, con giáp này hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Tuổi Hợi

Tiên tri nhắc mệnh, đúng 12 giờ trưa mai (20/9 âm lịch): 3 con giáp này khơi thông vận mệnh, xui xẻo tan biến, tài lộc tứ phương hội tụ, Thần May Mắn đồng hành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Hợi từ khi còn trẻ đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của mình – nên khá thông minh, hoàn hảo, suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công.

Tử vi ngày mai (20/9 âm lịch) cho thấy, tuổi Hợi có Thần Tài và quý nhân chiếu cố, có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước.

Người tuổi Hợi kể từ thời gian này trở đi cũng có tài lộc hanh thông, đào hoa hạnh phúc. Vì bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể và nếu phát huy hết năng lực thì tuổi Hợi có thể tạo nên thành tích lớn dịp cuối năm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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