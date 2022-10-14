Tử vi 3 ngày cực tốt (15, 16, 17/10): 'Nước đẩy thuyền lên', 3 con giáp lộc về như thác đổ, phúc khí đầy mình, vượng đường công danh

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 08:01

Top 3 con giáp dưới đây trong 3 ngày sắp tới (15, 16, 17/10) sẽ gặp được cơ hội ngàn năm có một, tài lộc ngập tràn, tiền vàng đầy nhà.

Tuổi Thìn

Tử vi 3 ngày cực tốt (15, 16, 17/10): 'Nước đẩy thuyền lên', 3 con giáp lộc về như thác đổ, phúc khí đầy mình, vượng đường công danh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 3 ngày tới (15, 16, 17/10) được dự bó rất tốt với Thìn, Bán Hợp mang tới cho con giáp này vận trình tài lộc tăng tiến bất ngờ. Thìn đang được may mắn chỉ lối dẫn đường trong chuyện làm ăn, gặp được người đáng tin cậy và có cơ hội để thể hiện óc tính toán nhạy bén mình. Bạn đã lên kế hoạch sẵn sàng nhưng còn thiếu một người để có thể hợp tác làm ăn, thu về lợi nhuận cho cả hai bên. 

Lại thêm sự xuất hiện của Thực Thần càng khiến tài khí của những những người tuổi Thìn thêm vượng. Bản mệnh nên tranh thủ 3 ngày tới để tập trung phát triển chuyện làm ăn kinh doanh của mình. Thời cơ để bạn kiếm tiền đã đến rồi. Thần Tài đang đứng về phía bạn, tài lộc sẽ ùn ùn kéo về nhà.

Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi có nhiều thời gian để chia sẻ và tâm sự với nhau, nhờ thế mà những hiểu lầm được tháo gỡ, khúc mắc được xóa bỏ, tình cảm càng ngày càng thêm nồng nàn.

Tuổi Dần

Tử vi 3 ngày cực tốt (15, 16, 17/10): 'Nước đẩy thuyền lên', 3 con giáp lộc về như thác đổ, phúc khí đầy mình, vượng đường công danh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dần vốn thông minh, lanh lợi, biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Dần thường công thành danh toại sớm hơn những con giáp khác, con giáp này không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi.

Tử vi 3 ngày tới (15, 16, 17/10) cho biết, những người bạn tuổi Dần kiếm được rất nhiều tiền, tài lộc trở nên vượng phát, được quý nhân giúp đỡ nên cũng kịp thời cải thiện tình hình công việc và cuộc sống. 

Thần Tài xuất hiện trong thời gian này mang lại cho tuổi Dần niềm tin về chuyện tiền bạc. Cơ hội kiếm tiền của tuổi Dần đã đến vì thế chính là lúc cần chuẩn bị kỹ càng mọi phương diện làm ăn. Bên cạnh đó, Dần sẽ có nhiều dịp mở rộng các mối quan hệ xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển trong tương lai. Nhìn chung, vận trình con giáp này trong thời gian tới không có gì ngăn trở.

Tuổi Hợi

Tử vi 3 ngày cực tốt (15, 16, 17/10): 'Nước đẩy thuyền lên', 3 con giáp lộc về như thác đổ, phúc khí đầy mình, vượng đường công danh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hợi đại diện cho những con người mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn, chính vì thế xung quanh con giáp này luôn có quý nhân.

Tử vi 3 ngày tới (15, 16, 17/10) cho thấy, người tuổi Hợi được sao tốt chiếu mệnh, nhiều cơ hội được trao đến tay. Nỗ lực hết sức mình, con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng, tiền về như thác đổ, đếm không xuể. Với sự mạnh mẽ, quyết đoán, người tuổi Hợi đạt được những thành công nối tiếp nhau. Thu nhập tăng cao, con giáp này có cơ hội mua nhà, tậu xe.

Chỉ cần nắm bắt thời cơ, tận dụng triệt để vận may trời cho, Hợi sẽ giàu sang vô đối, tiền chất chật nhà cũng không xuể. Ngoài ra chuyện tình cảm của người tuổi Hợi cũng khá tốt đẹp, con giáp tuổi Hợi còn độc thân có nhiều cơ hội gặp được ý chung nhân của mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi ngày tốt (14, 15, 16/10): 3 con giáp này ôm trọn giấc mộng giàu sang, tài vận khởi sắc, công việc làm ăn tấn tới, tình cảm thăng hoa viên mãn

Tử vi ngày tốt (14, 15, 16/10): 3 con giáp này ôm trọn giấc mộng giàu sang, tài vận khởi sắc, công việc làm ăn tấn tới, tình cảm thăng hoa viên mãn

Tử vi cho biết, trong 3 ngày sắp tới đây (14, 15, 16/10), những con giáp này được dự báo sẽ có bước tiến trong công việc. Họ nhận thêm công việc, dự án mới giúp kiếm thêm thu nhập.

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