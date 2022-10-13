Tử vi ngày tốt (14, 15, 16/10): 3 con giáp này ôm trọn giấc mộng giàu sang, tài vận khởi sắc, công việc làm ăn tấn tới, tình cảm thăng hoa viên mãn

Tử vi cho biết, trong 3 ngày sắp tới đây (14, 15, 16/10), tài vận của người tuổi Sửu nở rộ hơn trước. Thời gian gần đây, tuy gặp không ít khó khăn, con giáp này vẫn giữ được tinh thần, không nản lòng nhụt chí. Thời gian tới, họ gặp được quý nhân phù trợ, được người này động viên, giúp đỡ.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu là người hiền lành, lương thiện, biết đối nhân xử thế. Không những thế, con giáp này còn rất dũng cảm, can đảm trong sự nghiệp và rất đáng tin cậy trong mắt mọi người. Con giáp tuổi này giàu nghị lực vươn lên. Dù xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn cũng không ngừng tiến lên phía trước.

Tử vi cho biết, trong 3 ngày sắp tới đây (14, 15, 16/10), vận thế của người tuổi Ngọ đột phá mạnh mẽ. Do được Thần Tài ưu ái, nên con giáp này sẽ nhận được vô số tin vui về tiền bạc.

Nhờ thái độ làm việc cầu thị, con giáp này ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp. Người làm kinh doanh trúng quả đậm, các thương vụ đều xuôi chèo mát mái. Người gặp khó khăn, xui xẻo cũng sớm giải quyết hết vấn đề.

Ngoài ra, do người tuổi Ngọ luôn có ý chí “vươn xa, bay cao” nên luôn cố gắng phấn đấu nắm bắt mọi cơ hội tốt nhất nên khi gặp đúng thời cơ sẽ biến cơ hội thành tiền bạc. Trong thời gian này, con giáp này sẽ tích lũy cho mình được những khoản tiền không nhỏ giúp cho cuộc sống được cải thiện rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, tuổi Ngọ sẽ có sự nghiệp thuận lợi kéo theo thu nhập tăng lên nhanh chóng. Tài vận vượng phát nên người tuổi Ngọ có thêm rất nhiều khoản thu. Ngoài ra, do được quý nhân phù trợ nên 3 ngày tới sẽ vô cùng may mắn. Người tuổi Ngọ dù có làm công ăn lương được cấp trên đánh giá cao và đề bạt lên vị trí cao hơn, còn những người kinh doanh buôn bán gặp được đối tác kinh doanh mới đầy tiềm năng thu được nhiều hợp đồng.

Tuổi Thân

Tử vi cho biết trong thời gian 3 ngày tới (14, 15, 16/10), người tuổi Thân được Tương Tinh phù hộ nên sẽ nhận được rất nhiều tin tức và cơ hội tốt lành cho việc đầu tư. Chính nhờ sự may mắn này sẽ giúp cho các khoản thu nhập từ nguồn thu phụ tăng lên rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, do người tuổi Thân được Tài Tinh phù hộ nên tài phú không ngừng mở rộng, đồng thời, công việc cũng tiến triển khả quan do đó nguồn thu chính sẽ được cải thiện đáng kể. Trong thời gian này, tuổi Thân sẽ không còn phải đau đầu vì tiền bạc nữa. Thân dù làm bất kỳ việc gì cũng thành công, tiền chảy vào túi ào ào tiêu hoài không hết. Tuổi Thân có thể mở rộng kinh doanh buôn bán.

Chuyện tình cảm của người tuổi Thân trong thời gian này cũng thuận lợi, suôn sẻ lên như diều gặp gió. Người đã có đôi, có cặp chuyện tình cảm ngày càng hạnh phúc viên mãn, còn người độc thân sẽ có cơ hội gặp được ý trung nhân.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!