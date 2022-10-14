Nhà tiên tri tuyên bố: 3 con giáp nhất định trúng số độc đắc trong 2 ngày cuối tuần này (15-16/10)

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 06:56

3 con giáp này may mắn phát tài trong 2 ngày cuối tuần này (15-16/10), khiến nhiều con giáp khác phải hờn đỏ mắt.

Tuổi Sửu

Nhà tiên tri tuyên bố: 3 con giáp nhất định trúng số độc đắc trong 2 ngày cuối tuần này (15-16/10) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi của 12 con giáp, người tuổi Sửu đang nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ quý nhân Tam Hợp trong 2 ngày cuối tuần này (15-16/10). Đường tình duyên vô cùng suôn sẻ, bạn được chỉ lối dẫn đường, tìm thấy được những điều tưởng chừng đã mất đi. Tình cảm vợ chồng được hâm nóng, thậm chí còn nồng nàn thắm thiết hơn trước.

Người độc thân có thể chuẩn bị bước chân vào 1 mối quan hệ mới. Bạn đừng ngần ngại thể hiện tình cảm của mình, đừng nghĩ ai yêu nhiều hơn thì người đó thua cuộc. Trong tình yêu vốn không có chỗ cho sự so bì ai yêu ai nhiều hơn, hãy cứ làm theo những gì trái tim mách bảo.

Trong công việc, những chú Trâu được Tỷ Kiên che chở nên tinh thần thoải mái, đầu óc thông thoáng, tiến hành kế hoạch một cách suôn sẻ. Hiệu quả công việc vì thế cũng nâng cao rất nhiều, thành tích thể hiện rất rõ ràng, được cấp trên ghi nhận.

Tuổi Ngọ

Nhà tiên tri tuyên bố: 3 con giáp nhất định trúng số độc đắc trong 2 ngày cuối tuần này (15-16/10) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Ngọ rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống, cách cư xử khéo léo nên ai cũng yêu mến. Người tuổi Ngọ họ hiểu rõ khả năng của mình, nói chuyện tuy nhanh nhưng đều là khẩu xà tâm phật, nên trong cuộc sống họ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Trong thời gian cuối tuần này (15-16/10), người tuổi Ngọ sẽ may mắn phát tài gặt hái được những cơ hội phát tài tăng lương nhanh chóng. Đây cũng là lúc thuận lợi cho những ai chưa có một nửa của mình bởi trong thời gian sắp tới có thể bạn sẽ tìm thấy ý trung nhân.

Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

Tuổi Dậu

Nhà tiên tri tuyên bố: 3 con giáp nhất định trúng số độc đắc trong 2 ngày cuối tuần này (15-16/10) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài mang tới cho người tuổi Dậu 2 ngày cuối tuần (15-16/10) tiền bạc dư dả, chẳng phải lo lắng gì nhiều khi vận thế tài lộc đang vô cùng thuận lợi. Việc kiếm tiền luôn khiến bạn căng thẳng và mệt mỏi, nhưng 2 ngày cuối tuần này mọi chuyện dường như không còn quá khó khăn nữa, bạn dễ dàng nắm lấy cơ hội kiếm tiền và giành lấy thắng lợi về mình.

Có thể người khác có suy nghĩ rằng bạn may mắn mà có được cuộc sống dư dả như hiện tại nhưng thực tế người ta đâu biết rằng bạn nỗ lực không ngừng trong suốt thời gian qua. Những gì bạn có được lúc này hoàn toàn xứng đáng.

Công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng.  Từ đây cuộc đời Dậu bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông. Với phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống của Dậu sẽ không ngừng tiến tới. Trong sự nghiệp cũng sẽ có nhiều đột phá lớn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Tử vi ngày tốt (14, 15, 16/10): 3 con giáp này ôm trọn giấc mộng giàu sang, tài vận khởi sắc, công việc làm ăn tấn tới, tình cảm thăng hoa viên mãn

Tử vi ngày tốt (14, 15, 16/10): 3 con giáp này ôm trọn giấc mộng giàu sang, tài vận khởi sắc, công việc làm ăn tấn tới, tình cảm thăng hoa viên mãn

Tử vi cho biết, trong 3 ngày sắp tới đây (14, 15, 16/10), những con giáp này được dự báo sẽ có bước tiến trong công việc. Họ nhận thêm công việc, dự án mới giúp kiếm thêm thu nhập.

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