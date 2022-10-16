Trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần trong tuần mới này (17-23/10): 3 con giáp đích thực là con cưng thần tài, không còn gánh nặng gạo tiền, cuộc đời nở hoa tươi thắm

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 08:30

Bước sang tuần mới tới đây (17/10 - 23/10), 3 con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần đổi đời, công việc và tiền bạc đều đang chuyển biến tích cực.

Tuổi Dần

Xem tử vi tuần mới từ (17-23/10) của 12 con giáp, tuổi Dần được cát tinh Thiên Đức che chở nên công việc trong tuần không có gì phải lo lắng. Điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh có quý nhân đồng hành, giúp bạn vững vàng tiến bước về phía trước và thể hiện được năng lực của mình.

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần trong tuần mới này (17-23/10): 3 con giáp đích thực là con cưng thần tài, không còn gánh nặng gạo tiền, cuộc đời nở hoa tươi thắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm bạn “được” nhiều hơn “mất” và có phần nhàn nhã hơn so với đồng nghiệp. Bạn cũng có cơ hội được thể hiện năng lực của mình trong những dự án quan trọng. Cấp trên có thể căn cứ vào đó để đưa ra những đánh giá chi tiết hơn về bạn, vậy nên hãy trân trọng cơ hội này và làm mọi thứ thật nghiêm túc nhé.

Tài lộc có dấu hiệu khởi sắc. Thực Thần đứng bóng ngay từ đầu tuần giúp các khoản thu có dấu hiệu gia tăng không ngừng. Tiền bạc cứ hết rồi lại có, chẳng cần phải lo lắng suy tính quá nhiều mà vẫn thoải mái tiêu xài. Trong tuần mới, vận trình tình cảm của tuổi Dần vẫn ổn định, bạn và đối phương có lẽ nên làm mới bầu không khí giữa hai người bằng buổi hẹn hò lãng mạn nào đó.

Tuổi Thìn

Tử vi tuần mới (17-23/10) của 12 con giáp nói tuổi Thìn có sao Thiên Đức và Âm Sát chiếu vận nên xen lẫn cả hung và cát. Con giáp này có đường công việc đẹp, suôn sẻ khiến bao người nằm mơ cũng không được nhưng ở đời lắm kẻ xấu tính. Đời không như mơ, bạn càng thành công vui vẻ càng lắm người đố kị, thích chọc phá.

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần trong tuần mới này (17-23/10): 3 con giáp đích thực là con cưng thần tài, không còn gánh nặng gạo tiền, cuộc đời nở hoa tươi thắm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mặt công việc được Thiên Đức trợ vận nên Thìn vô cùng may mắn. Các bạn là những người nói được làm được, không thích ăn không nói có, ba hoa nên rất được lòng mọi người. Một số người chờ tin tức xin việc, thi cử, thăng chức có thể hóng tin tốt vào giữa tuần hoặc cuối tuần nhưng cũng phải đề phòng tiểu nhân ngáng đường.

Tài lộc khởi sắc, ăn nên làm ra, buôn bán đắt hàng, ít người đến nợ tiền hàng, có lượng khách quen ổn định ủng hộ đều đều. Một số người có tin vui trong công việc cũng ảnh hưởng khá nhiều đến tài lộc, làm tốt thì được thưởng, đó là lẽ đương nhiên.

Tuổi Dậu

Được sao Thái Âm chủ về đào hoa hậu thuẫn, tuổi Dậu đón nhân duyện khá vượng trong tuần này (17-23/10). Nữ mệnh sẽ gặp nhiều may mắn hơn nam mệnh ở phương diện này. Người độc thân dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác giới, có cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp.

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần trong tuần mới này (17-23/10): 3 con giáp đích thực là con cưng thần tài, không còn gánh nặng gạo tiền, cuộc đời nở hoa tươi thắm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về công việc, tuần này Dậu có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân là nữ mệnh nên tháo gỡ được những vấn đề làm khó bạn bấy lâu. Nhân lúc này, bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.

Tài lộc vượng từ giữa tuần trở đi. Tiền bạc không thiếu vì được cát tinh trợ mệnh, mang theo cơ hội phát tài phát lộc. Điều quan trọng là bạn biết thế mạnh của mình là gì và giành ưu thế khi cạnh tranh nên thu về được khoản lợi nhuận khổng lồ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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