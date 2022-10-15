Tử vi 3 ngày cực tốt (16, 17, 18/10): Thiên Ấn tọa mệnh, 3 con giáp phúc lớn mệnh lớn, trúng được quả đậm đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 22:43

Trong 3 ngày sắp tới đây (16, 17, 18/10), những con giáp này nhận lộc trời rơi xuống, lộc lá ngày càng gia tăng, tài lộc rủng rỉnh khiến nhiều người ghen tị.

Tuổi Tuất

Tuất thông minh, nhanh nhẹn, luôn hòa đồng với mọi người nên được mọi người quý mến từ đó tạo dựng được rất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp có lợi cho sự nghiệp của con giáp này.

Tử vi 3 ngày cực tốt (16, 17, 18/10): Thiên Ấn tọa mệnh, 3 con giáp phúc lớn mệnh lớn, trúng được quả đậm đổi đời giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, trong 3 ngày sắp tới đây (16, 17, 18/10), người tuổi Tuất bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc khi Tuất liều lĩnh hơn thử sức ở lĩnh vực mới. Đừng ngại ngần với lĩnh vực con giáp này hiểu biết hơn mọi người, hãy tận dụng lợi thế của bản thân trong thời gian này.

Ngoài ra, sự nghiệp của người tuổi Thìn cũng vô cùng thăng tiến, đồng thời với sự giúp đỡ của quý nhân nên công việc của con giáp này đều được nhanh chóng giải quyết ổn thỏa. Chuyện tình cảm của Tuất trong thời gian này cũng tốt đẹp chẳng kém sự nghiệp và tài lộc. Bạn đưa ra những quyết định sáng suốt trong chuyện tình cảm. Những cử chỉ, hành động yêu thương của đối phương như mang lại cho bạn sức mạnh vô hình vậy

Tuổi Ngọ

Tử vi 3 ngày cực tốt (16, 17, 18/10): Thiên Ấn tọa mệnh, 3 con giáp phúc lớn mệnh lớn, trúng được quả đậm đổi đời giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy, trong 3 ngày sắp tới đây (16, 17, 18/10), người tuổi Ngọ được cát tinh Thực Thần che chở nên tài vận rất vượng. Cát thần này sẽ trợ lực cho người làm kinh doanh buôn bán thêm phát tài phát lộc. Vận may đến từ những thời điểm rất tình cờ, cơ hội kiếm tiền không phải ai cũng có thể nhìn thấy và biết cách tận dụng, nhưng hôm nay bản mệnh có thể làm được điều đó.

Người làm ăn buôn bán mở hàng đã có quý nhân trao cho tài lộc, thời gian này chuyện làm ăn đều thuận lợi, thu tiền bạc về đầy tay, lợi nhuận tăng thêm gấp nhiều phần.

Người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập ngoài luồng từ nghề tay trái. Dù vất vả hơn nhiều so với bình thường nhưng bản mệnh cũng cần phải nỗ lực thêm, ý chí kiên định và quyết tâm mới có được những gì mình muốn một cách xứng đáng.

Tuổi Sửu

Tử vi 3 ngày cực tốt (16, 17, 18/10): Thiên Ấn tọa mệnh, 3 con giáp phúc lớn mệnh lớn, trúng được quả đậm đổi đời giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sửu vốn có tính kiên nhẫn, không chịu lùi bước. Bằng cách này, con giáp này có thể nhanh chóng tạo được chỗ đứng ở vị trí công việc mới và tìm kiếm những cơ hội tiềm năng. Sửu còn có khả năng nhìn xa trông rộng, luôn tìm tòi những cái mới, lối đi riêng.

Trong 3 ngày sắp tới đây (16, 17, 18/10) vượng khí tràn đầy, người tuổi Sửu nhận được nhiều cơ may trong công việc. Thời gian này mang lại nhiều may mắn tài lộc cho Sửu, giúp con giáp này đổi đời chỉ sau một đêm. Thế nên, khi đã được bề trên cất nhắc Sửu hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần sẽ giúp Sửu đạt cát đại lợi, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Thần Tài xổ số chính thức gọi tên 3 con giáp TRÚNG QUẢ ĐỘC ĐẮC vào chiều nay (15/10/2022): tiền của dồi dào, cuộc sống thịnh vượng

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