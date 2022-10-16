Tử vi thứ Hai đầu tuần (17/10/2022), vạn tượng sinh sôi, trăm hoa đua nở: 3 con giáp đón may mắn ngập tràn, tình duyên nồng thắm, công việc thuận buồm xuôi gió

Ngay trong ngày thứ 2 đầu tuần này (17/10), có 3 con giáp sẽ được Thần Tài phù trợ, quý nhân giúp đỡ, đánh đâu thắng đó, tài lộc công danh đều mĩ mãn.

Tuổi Thân Thứ 2 đầu tuần này (17/10), Thực Thần sẽ hỗ trợ cho người tuổi Thân xây dựng các mối quan hệ một cách khéo léo. Tuần này rất thuận lợi để bạn hợp tác làm ăn, cùng đầu tư dự án, dự đoán doanh thu sẽ có thành tích bất ngờ. Hãy tận dụng cơ hội này từng giây, từng phút vì không phải lúc nào bạn cũng có điều kiện thuận lợi đến thế. Ảnh minh họa: Internet Hơn bao giờ hết, bạn cảm thấy hài lòng và tự tin với những gì mình đạt được. Nhân lúc này, bạn còn xây dựng lòng quyết tâm và dự định mới trong tương lai. Nhưng nhớ là kế hoạch phải bám sát thực tế, chớ nên mơ mộng viển vông kẻo bạn sẽ “ngã đau” đấy.

Chuyện tình cảm của các cặp đôi hay vợ chồng vô cùng mặn nồng, những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đó đã được hóa giải, mối quan hệ ngày càng gắn kết hơn. Người độc thân có thể được bạn bè hoặc gia đình mai mối, giới thiệu nên có cơ hội gặp gỡ một số đối tượng khác phái. Tuổi Mùi Những người tuổi Mùi được trời phú cho giác quan nhạy bén, bản mệnh có rất nhiều cơ hội để làm nên sự nghiệp. Ngoài ra, tuổi Mùi còn hay được thần Tài chiếu cố, nếu có chí tiến thủ, con đường tài lộc sẽ ngày càng rộng mở, vận đào hoa cũng khá thịnh vượng.

Ảnh minh họa: Internet Theo tử vi, ngay trong ngày thứ 2 đầu tuần này (17/10), con đường sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Mùi sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước. Khoảng thời gian này cũng là lúc để những người tuổi Mùi phát huy hết năng lực của bản thân, làm nên bước tiến đáng kể trên con đường công danh sự nghiệp, mang tài lộc về đầy nhà. Với những người đã nỗ lực hết sức từ trước, khoảng thời gian này cũng là thời điểm thu hoạch trái ngọt. Ngoài ra, vận đào hoa của người tuổi Mùi cũng được cho là ở mức vượng nhất, những ai còn đang độc thân sẽ có cơ hội tìm được mối lương duyên mỹ mãn, kết thúc sớm cuộc sống độc thân. Tuổi Tuất Nhắc đến tuổi Tuất, người ta sẽ nghĩ ngay đến sự thực dụng và tấm lòng chăm lo, vun vén cho gia đình. Ở bên cạnh những người tuổi Tuất, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, dường như mọi áp lực trong cuộc sống đều đã tan biến. Ảnh minh họa: Internet Theo tử vi, ngay trong ngày thứ 2 đầu tuần này (17/10), vận may của những người tuổi Tuất sẽ lên như diều gặp gió. Tiền bạc ngày càng rủng rỉnh, mở ra nhiều hy vọng mới. Xung quanh những người này cũng có vô vàn cơ hội thăng tiến trong công việc, cuộc sống cá nhân cũng cực kì hạnh phúc khiến ai ai cũng phải thầm ghen tị. Vận đào hoa cực mạnh, những người độc thân sẽ tìm được ý trung nhân, đời sống gia đình vô cùng hạnh phúc, êm ấm. Với người đã có đôi có cặp, nếu tình cảm đã chín muồi, bạn nên tận dụng thiên thời địa lợi mà tính chuyện kết hôn, tỷ lệ thành công rất cao. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-thu-hai-dau-tuan-17-10-2022-van-tuong-sinh-soi-tram-hoa-dua-no-3-con-giap-don-may-man-ngap-tran-tinh-duyen-nong-tham-cong-viec-thuan-buom-xuoi-gio-514093.html