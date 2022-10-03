Trúng số độc đắc đúng 16h ngày 4/10/2022, 3 con giáp được Thần Phật độ, hỷ sự giăng lối, nằm im cũng có tiền đến trước mặt, vận trình bay bổng như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 21:42

Đúng 16h ngày 4/10/2022, 3 con giáp này sẽ gặt hái nhiều may mắn, có cơ hội trúng số độc đắc, giàu sang phú quý hơn người.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là kiểu người thích mọi thứ ở mức hoàn hảo, lúc nào cũng cố gắng phấn đấu để tạo nên kết quả tốt nhất.

Đúng 16h ngày 4/10/2022, công việc làm ăn của người tuổi Tuất sẽ càng khởi sắc và nhân duyên hanh thông, cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn. Họ sẽ không còn phải bươn chải, lo toan vát vả cho gia đình nhiều nữa. Sự thăng tiến là điều chắc chắn với con giáp này.

Có điều, dù đang ở độ tuổi nào thì con giáp may mắn này cũng cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ, có giờ giấc hơn. Dù công việc đang trên đà phát triển, bạn cũng cần chú ý để mình được nghỉ ngơi.

Trúng số độc đắc đúng 16h ngày 4/10/2022, 3 con giáp được Thần Phật độ, hỷ sự giăng lối, nằm im cũng có tiền đến trước mặt, vận trình bay bổng như diều gặp gió - Ảnh 1
Đúng 16h ngày 4/10/2022, công việc làm ăn của người tuổi Tuất sẽ càng khởi sắc và nhân duyên hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu rất cứng rắn, thông minh và mạnh mẽ. Trông họ có vẻ không muốn tranh giành điều gì song những người này không hề thiếu sự năng động và có tầm nhìn rất rõ ràng.

Đúng 16h ngày 4/10/2022, những chú Trâu sẽ thoát khỏi áp lực cuộc sống, gặp được quý nhân chỉ lối dẫn đường nên càng thêm sung sức, phát triển nhanh chóng. Đúng 16h ngày 4/10/2022, vận may trong sự nghiệp của người tuổi Sửu dần được cải thiện.

Dù họ đang tự kinh doanh hay đi làm thuê, ở nơi có quy mô to hay nhỏ đều có thể gặp nhiều thuận lợi, gặt hái được thành công, mang lại lợi ích cho những người xung quanh. Nhìn chung, đây là khoảng thời gian công việc làm ăn của gia đình người tuổi Sửu ngày càng phát đạt, mọi việc hanh thông.

Trúng số độc đắc đúng 16h ngày 4/10/2022, 3 con giáp được Thần Phật độ, hỷ sự giăng lối, nằm im cũng có tiền đến trước mặt, vận trình bay bổng như diều gặp gió - Ảnh 2
Đúng 16h ngày 4/10/2022, những chú Trâu sẽ thoát khỏi áp lực cuộc sống, gặp được quý nhân chỉ lối. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ có những bước phát triển cực kì nhanh chóng đúng 16h ngày 4/10/2022. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên thường xuyên nhận được lời khen ngợi từ cấp trên, thậm chí có người còn chạm tay vào cơ hội được cất nhắc.

Tài lộc phát triển khả quan nhất vào đúng 16h ngày 4/10/2022. Người làm công ăn lương sẽ được nhận một khoản thưởng nóng hậu hĩnh, trong khi đó người làm kinh tế thì thu lợi nhuận từ các mối khách hàng, kí kết được nhiều hợp đồng giá trị với các đối tác triển vọng.

Con giáp này cũng sẽ được nhận nhiều tin vui trên phương diện tình cảm. Dường như người bạn thầm mến đã lâu cũng có cảm giác tương tự dành cho bạn. Hãy lựa chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ lòng mình với đối phương nhé, khả năng thành công rất cao đấy.

Trúng số độc đắc đúng 16h ngày 4/10/2022, 3 con giáp được Thần Phật độ, hỷ sự giăng lối, nằm im cũng có tiền đến trước mặt, vận trình bay bổng như diều gặp gió - Ảnh 3
Tài lộc phát triển khả quan nhất vào đúng 16h ngày 4/10/2022. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Ngay ngày mai (4/10), 3 con giáp hưởng trọn phúc khí, tiền tài thu về đầy tay, hỷ sự ngập nhà, làm đâu trúng đó, tha hồ tiêu xài phủ phê

Ngay ngày mai (4/10), 3 con giáp hưởng trọn phúc khí, tiền tài thu về đầy tay, hỷ sự ngập nhà, làm đâu trúng đó, tha hồ tiêu xài phủ phê

Ngay ngày mai (4/10) chính là thời gian khởi sắc của 3 con giáp này nếu như bạn chăm chỉ, cần cù, quyết đoán.

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