Đúng 3 ngày đầu tuần (3-5/10), phú quý lên cao, 3 con giáp tay không làm nên sự nghiệp, tài lộc phủ phê, cơ hội đổi đời ở ngay trước mắt

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 09:30

Trong 3 ngày đầu tuần (3-5/10), 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ nên tiền bạc dồi dào, vạn sự hanh thông.

Tuổi Tý

Tuổi Tý được xem là một trong những con giáp may mắn, thường gặp nhiều quý nhân trong cuộc sống. Chưa kể, họ cũng là người có trách nhiệm với những việc mình làm, luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả tình cảm lẫn tiền tài.

Những năm gần đây, có thể là giai đoạn khổ tận cam lai của tuổi Tý vì nhiều lý do. Nhưng trong 3 ngày đầu tuần (3-5/10), cuộc sống của tuổi Tý sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực. Đặc biệt, người tuổi Tý vốn thông minh, tháo vát nên nếu có cơ hội đầu tư thì không nên bỏ lỡ.

Đây là khoảng thời gian người tuổi Tý thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc. Không chỉ có nhà có xe, thăng chức tăng lương mà còn có thể kết hôn, sinh con.

Đúng 3 ngày đầu tuần (3-5/10), phú quý lên cao, 3 con giáp tay không làm nên sự nghiệp, tài lộc phủ phê, cơ hội đổi đời ở ngay trước mắt - Ảnh 1
 Trong 3 ngày đầu tuần (3-5/10), cuộc sống của tuổi Tý sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thời gian trước, bạn cảm thấy khó chịu khi công việc liên tục bị cản trở dù đã lên kế hoạch, chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Đừng lo lắng vì trong 3 ngày đầu tuần (3-5/10) bạn đã có cát tinh chiếu rọi, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời hỗ trợ. Bạn nên tận dụng cơ hội này để không bỏ lỡ sự may mắn đến với mình.

Thời điểm này là lúc tài khí vượng nhất, bạn dù làm gì cũng đều kiếm tiền dễ dàng hơn. Tuy nhiên bạn nên tranh thủ kiếm tiền vào 3 ngày đầu tuần để có thể có nhiều cơ hội nhất. Chuyện tình cảm có dấu hiệu đi lên và càng ngày càng sâu sắc hơn. Cả hai đều trân trọng, yêu thương nhau và biết vun vén tình cảm khăng khít.

Đúng 3 ngày đầu tuần (3-5/10), phú quý lên cao, 3 con giáp tay không làm nên sự nghiệp, tài lộc phủ phê, cơ hội đổi đời ở ngay trước mắt - Ảnh 2
Trong 3 ngày đầu tuần (3-5/10) Hợi đã có cát tinh chiếu rọi, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời hỗ trợ.  Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 3 ngày đầu tuần (3-5/10), công việc của tuổi Thân sẽ có những bước chuyển biến mới giúp họ có khả năng thăng tiến, kéo theo tài vận ngày càng dồi dào. Người tuổi Thân vốn thông minh, vì vậy đây là khoảng thời gian hoàng kim giúp họ đổi đời chỉ trong một nốt nhạc.

Họ không chỉ được Thần Tài và quý nhân phù trợ mà còn tìm được cơ hội tốt để phát triển cuộc sống lên tầm cao mới. Mọi thứ đến với tuổi Thân đều hanh thông suôn sẻ, giúp họ có khả năng xây dựng cuộc sống viên mãn, sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Đúng 3 ngày đầu tuần (3-5/10), phú quý lên cao, 3 con giáp tay không làm nên sự nghiệp, tài lộc phủ phê, cơ hội đổi đời ở ngay trước mắt - Ảnh 3
Trong 3 ngày đầu tuần (3-5/10), công việc của tuổi Thân sẽ có những bước chuyển biến mới giúp họ có khả năng thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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Đúng hôm nay, thứ Hai ngày 3/10/2022, 3 con giáp này cuối cùng cũng được thần Tài chiếu cố, đây sẽ là thời điểm "bội thu" tài lộc của họ.

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