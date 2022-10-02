Nửa đầu tháng 10, 3 con giáp vơ hết lộc trời, tương lai bừng sáng, tiền vàng vận hết vào người, kiểu gì cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 23:02

Tử vi dự báo rằng nửa đầu tháng 10, có 3 con giáp đón nhận lộc trời, vận trình suôn sẻ.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tính cách thật thà, ngay thẳng và biết đối nhân xử thế. Con giáp này rất tốt bụng, không ngại giúp đỡ người khác khi thấy họ gặp khó khăn. Chính vì vậy, tuổi Tuất cũng nhận được phúc báo trời ban, hưởng nhiều may mắn trong cuộc sống. Khi còn trẻ, con đường sự nghiệp của tuổi Tuất gặp một số khó khăn, trắc trở.

Tuy nhiên, tử vi dự báo rằng vào giai đoạn nửa đầu tháng 10, bản mệnh sẽ có cuộc sống êm ấm, dư dả. Trong những ngày tới, tuổi Tuất gặp may mắn liên tiếp. Công việc của bản mệnh phát triển khá thuận lợi. Con giáp này có thể đạt thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, có cơ hội gặp đối tác uy tín. Nhờ làm ăn chăm chỉ, có tâm nên tuổi gặt hái nhiều thành quả tốt.

Nửa đầu tháng 10, 3 con giáp vơ hết lộc trời, tương lai bừng sáng, tiền vàng vận hết vào người, kiểu gì cũng thành đại gia - Ảnh 1
Tử vi dự báo rằng vào giai đoạn nửa đầu tháng 10, tuổi Tuất sẽ có cuộc sống êm ấm, dư dả. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần là con giáp nói được làm được, tài năng xuất chúng. Con giáp này dám nghĩ dám làm nên có thể trở thành người dẫn đầu, mang khí chất lãnh đạo. Cũng chính nhờ điều này, trong nửa đầu tháng 10, tuổi Dần có thể tạo dựng được cơ ngơi vững chắc, sự nghiệp phát triển rực rỡ, mang về khối tài sản lớn giúp gia đình sống trong nhung lụa, giàu sang.

Người tuổi Dần trời sinh may mắn, mang số mệnh giàu sang. Tất nhiên không phải vì thế mà họ dễ dàng kiếm được khoản tiền khổng lồ. Mọi thành quả tốt đẹp đều do mồ hôi công sức của tuổi Dần mà ra. Bản mệnh kiếm tiền dựa trên năng lực của bản thân cộng với một chút may mắn trời ban, sự hỗ trợ của quý nhân. Tuổi Dần cũng phải trải qua bao vất vả mới hái được quả ngọt, bước lên đỉnh vinh quang.

Nửa đầu tháng 10, 3 con giáp vơ hết lộc trời, tương lai bừng sáng, tiền vàng vận hết vào người, kiểu gì cũng thành đại gia - Ảnh 2
Trong nửa đầu tháng 10, tuổi Dần có thể tạo dựng được cơ ngơi vững chắc, sự nghiệp phát triển rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có cát tinh chiếu mệnh nên trải qua thời gian nửa đầu tháng 10 đầy may mắn. Người làm đầu tư kinh doanh có thể nhận được tiền lãi từ các mối đầu tư trước đó. Đây là dấu hiệu cho thấy tuổi Dậu đang đi đúng đường. Chỉ cần tiếp tục cố gắng, kiên trì thì tình hình tương lai rất đáng mong đợi.

Đặc biệt, tử vi chỉ rõ, trong những ngày đầu tháng 10, tuổi Dậu sẽ có rất nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tình tiền viên mãn. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật chính là may mắn con giáp giàu sang này xứng đáng nhận được.

Nửa đầu tháng 10, 3 con giáp vơ hết lộc trời, tương lai bừng sáng, tiền vàng vận hết vào người, kiểu gì cũng thành đại gia - Ảnh 3
Tuổi Dậu có cát tinh chiếu mệnh nên trải qua thời gian nửa đầu tháng 10 đầy may mắn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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