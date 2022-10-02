Bước qua tuần mới (3/10 - 9/10), 3 con giáp độc chiếm ân sủng, tận hưởng vinh hoa phú quý, tin tốt lành bủa vây, tài lộc bạo phát

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 22:30

Tử vi dự báo rằng trong tuần mới (3/10 - 9/10), 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, vận trình ngày một hanh thông.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Con giáp này nói được làm được. Dù làm gì, họ cũng giữ thái độ kiên trì, tận tâm đến cùng. Khi đã đặt ra mục tiêu, tuổi Dần sẽ nỗ lực hết sức mình để thực hiện.

Tử vi dự báo rằng, vận trình của người tuổi Dần sẽ có khởi sắc trong tuần mới (3/10 - 9/10). Con giáp này được quý nhân trợ giúp, công việc thuận lợi, tài vận khởi sắc. Trong giai đoạn này, tuổi Dần cần chú ý đến các mối quan hệ cá nhân. Năng lực tốt cộng với quan hệ rộng sẽ giúp bản mệnh có nhiều cơ hội ký kết hợp đồng mới, tăng lương, thăng chức.

Người làm kinh doanh nên chú ý đến các cơ hội đầu tư, làm ăn đến với mình. Người tuổi Dần mở rộng mạng lưới quan hệ là có thể tìm được con đường phát triển sự nghiệp.

Bước qua tuần mới (3/10 - 9/10), 3 con giáp độc chiếm ân sủng, tận hưởng vinh hoa phú quý, tin tốt lành bủa vây, tài lộc bạo phát - Ảnh 1
Tử vi dự báo rằng, vận trình của người tuổi Dần sẽ có khởi sắc trong tuần mới (3/10 - 9/10). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi thường được coi là biểu tượng của phú quý, giàu sang. Trời sinh mệnh chủ ngũ hành thuộc Thủy. Trong phong thủy, nước là chủ tài lộc. Vì vậy, trong tuần mới (3/10 - 9/10), cuộc sống của tuổi Hợi được dự đoán là vật chất đủ đầy, không mấy khi phải lo lắng về chuyện tiền của.

Ngoài ra, tuổi Hợi luôn được thần Phật phù hộ, cuộc sống cũng như công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh còn nhận được nhiều lộc trời ban, có cơ hội phát tài rất lớn.

Tuổi Hợi là con người hiền lành, dĩ hòa vi quý, thông minh, chăm chỉ nên luôn được mọi người quý trọng. Quý nhân luôn đồng hành với tuổi Hợi trên mọi chặng đường. Nhìn chung, tuổi Hợi có thể được hưởng một cuộc sống phú quý, giàu sang.

Bước qua tuần mới (3/10 - 9/10), 3 con giáp độc chiếm ân sủng, tận hưởng vinh hoa phú quý, tin tốt lành bủa vây, tài lộc bạo phát - Ảnh 2
Trong tuần mới (3/10 - 9/10), cuộc sống của tuổi Hợi được dự đoán là vật chất đủ đầy, không mấy khi phải lo lắng về chuyện tiền của. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng tuổi Ngọ là một trong những con giáp may mắn trong tuần mới (3/10 - 9/10). Bản mệnh có thể dễ dàng thể hiện điểm mạnh của mình, tìm ra cơ hội tỏa sáng. Chuyện làm ăn phát triển thuận lợi. Con giáp này biết đâu là lợi thế cạnh tranh của mình nên có thể dễ dàng vượt lên các đối thủ, gây ấn tượng tốt cho đối tác hoặc khách hàng. Tiền tài của tuổi Ngọ cũng ngày một dồi dào.

Tất nhiên, có làm thì mới có ăn, thành công chỉ đến với những người biết cố gắng. Dù thuộc tuổi gì, sinh ra trong hoàn cảnh nào, bản mệnh phải không ngừng nỗ lực, phấn đấu thì mới mong có được cuộc sống tốt đẹp, giàu có.

Về chuyện tình duyên, tuổi Ngọ khá nhạy cảm với cảm xúc của người khác vì vậy nửa kia chỉ cần có một chút thay đổi là bản mệnh sẽ nhận ra ngay. Tuổi Ngọ có thể cùng người ấy tâm sự, giải quyết các khó khăn trước mắt.

Bước qua tuần mới (3/10 - 9/10), 3 con giáp độc chiếm ân sủng, tận hưởng vinh hoa phú quý, tin tốt lành bủa vây, tài lộc bạo phát - Ảnh 3
Tử vi nói rằng tuổi Ngọ là một trong những con giáp may mắn trong tuần mới (3/10 - 9/10). Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Qua hết đêm nay, 3 con giáp có vận mệnh rực sáng, tiền bạc thịnh vượng, vận trình thăng tiến chạm nóc vinh quang

Qua hết đêm nay, 3 con giáp có vận mệnh rực sáng, tiền bạc thịnh vượng, vận trình thăng tiến chạm nóc vinh quang

Tử vi dự báo rằng qua hết đêm nay, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, vận trình ngày một hanh thông.

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