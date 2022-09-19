Trúng số độc đắc đúng 10h30 sáng mai (25/8 âm lịch), 3 con giáp chính thức tạm biệt những ngày 'nước mắt chan cơm', kể từ đây phú quý bủa vây, giàu sang vô kể

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 10:34

Sách trời đã ghi rõ, đúng 10h30 sáng ngày 25/8 âm lịch, 3 con giáp có tên trong danh sách dưới đây trúng được giải thưởng lớn, cuộc đời bước sang một chương mới.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn có tính cách kiên định, chăm chỉ và luôn hứng thú với những điều mới mẻ trong cuộc sống. Con giáp này hầu hết là những người can đảm chấp nhận liều lĩnh, dám nghĩ dám làm và luôn biết bản thân mình cần gì.

Trúng số độc đắc đúng 10h30 sáng mai (25/8 âm lịch), 3 con giáp chính thức tạm biệt những ngày 'nước mắt chan cơm', kể từ đây phú quý bủa vây, giàu sang vô kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, vào lúc 10h30 sáng mai (25/8 âm lịch), cuộc đời của con giáp này có thể bước chân lên một tầm cao mới. Những nỗ lực, cố gắng của Thìn sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Trong thời gian này, Thìn có thể đạt được bước ngoặt lớn trong mọi khía cạnh. Do được Thần Tài ưu ái và “điểm mặt chỉ tên” nên người tuổi Thìn sẽ có vô số cơ hội phát tài. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ thì ngày nào cũng là ngày thu được tiền của con giáp này.

Được Thần Tài soi chiếu nên nhiều người tuổi Thìn sẽ đạt được “đỉnh cao” trong sự nghiệp. Con giáp này sẽ có thể đạt được vị trí cao nhất trong công việc với quyền lực to lớn và nguồn thu nhập khủng khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Trong 12 con giáp, những người tuổi Mùi luôn có được sự mềm mỏng và khéo léo khó ai sánh bằng, và chính sức mạnh mềm này sẽ giúp bản mệnh đi qua những sóng gió của cuộc đời một cách suôn sẻ, thuận lợi, thu về những thành tựu rực rỡ.

Trúng số độc đắc đúng 10h30 sáng mai (25/8 âm lịch), 3 con giáp chính thức tạm biệt những ngày 'nước mắt chan cơm', kể từ đây phú quý bủa vây, giàu sang vô kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, kể từ 10h30 sáng mai (25/8 âm lịch), những người tuổi Dần có thể nói tạm biệt với những xui xẻo, rắc rối. Thần tài chiếu cố, Thần may mắn gõ cửa đem đến những chuyện tốt lành tới cho bản mệnh. Ngoài ra được quý nhân phù trợ, thượng đế chiếu cố, cộng với tài năng và bản lĩnh của mình, việc tuổi Mùi có thể bứt phá và xây dựng cho mình một sự nghiệp thành công rực rỡ không phải là điều quá khó.

Trong thời gian sắp tới, cuộc sống của con giáp tuổi Mùi có thể viên mãn cả về gia đạo lẫn tiền của, tài lộc. Tuy nhiên, con giáp này vẫn giữ thái độ sống khiêm tốn, biết mình biết ta nên vận mệnh ngày một tốt hơn, càng về hậu vận càng phú quý.

Tuổi Tuất

Tuất thuộc tuýp người thông minh, ứng biến nhanh chóng với mọi trường hợp. Khi gặp những tình huống nguy cấp nhất, con giáp này thường thoát nạn dễ dàng do sở hữu một tư duy linh hoạt và nhanh nhẹn.

Trúng số độc đắc đúng 10h30 sáng mai (25/8 âm lịch), 3 con giáp chính thức tạm biệt những ngày 'nước mắt chan cơm', kể từ đây phú quý bủa vây, giàu sang vô kể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, sáng mai (25/8 âm lịch) quý nhân của người tuổi Tuất sẽ mang đến tin vui làm ăn, tài lộc từ đó mà cũng dồi dào bất ngờ. Thời gian này, tuổi Tuất sẽ có nhiều quý nhân giúp đỡ, đưa đường dẫn lối giúp con giáp này tìm được hướng đi riêng trong công việc, đồng thời Tuất còn được tạo cơ hội bộc lộ tài năng, có khả năng sẽ thành công vang dội.

Chỉ cần tuổi Tuất tiếp tục giữ vững tinh thần chăm chỉ, siêng năng như đã từng thì nhất định sẽ sở hữu được cuộc sống vui tươi như mong đợi. Những người tuổi Tuất dễ dàng tìm được những điều tốt đẹp, thậm chí có người có khả năng đổi đời.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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