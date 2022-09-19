Thần đồng tiên tri mách bảo, 3 con giáp nhất định trúng số độc đắc trong tuần mới này (19-25/9), tận dụng cơ hội là cuộc đời nở hoa tươi thắm, giàu sang phú quý khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 08:01

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất trong tuần mới này (19-25/9). Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón nhận kẻo choáng ngợp nhé!

Tuổi Hợi

Hợi khá ít nói, sống thu mình. Tuy nhiên, Hợi tài giỏi hơn người và có nhiều tham vọng. Người tuổi này chủ động, tự giác trong công việc. Hợi không ngừng tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình chứ không an phận thủ thường.

Thần đồng tiên tri mách bảo, 3 con giáp nhất định trúng số độc đắc trong tuần mới này (19-25/9), tận dụng cơ hội là cuộc đời nở hoa tươi thắm, giàu sang phú quý khó ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (19-25/9) cho biết, người tuổi Hợi lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới. Phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên.

Tài vận của người tuổi Hợi trong tuần mới này cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng. Hợi có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn. Cũng nhờ sự liều lĩnh này mà Hợi gặt hái được khá nhiều thành công, mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản thân và bạn bè.

Tuổi Dần

Dần có tính tình phóng khoáng, không thích ngồi nghe ai sắp đặt. Con giáp này thích khám phá đi đây đó, tìm kiếm những thử thách mới mẻ. Và trong cuộc sống, công danh sự nghiệp Dần sẵn sàng vượt qua không ít chông gai để tìm được thứ họ muốn, với Dần đó là thử thách. Cũng từ những khó khăn trải qua, người tuổi Dần có thêm kinh nghiệm sống và vững vàng hơn.

Thần đồng tiên tri mách bảo, 3 con giáp nhất định trúng số độc đắc trong tuần mới này (19-25/9), tận dụng cơ hội là cuộc đời nở hoa tươi thắm, giàu sang phú quý khó ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, bước sang tuần mới này (19-25/9), đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Những người tuổi Dần càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu. Trong thời gian này, Dần sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này người tuổi Dần càng chăm chỉ thì càng dễ dàng đổi vận.

Không chỉ may mắn trong tài lộc, công danh đường tình duyên của người tuổi Dần cũng vô cùng đào hoa. Nếu còn độc thân thì đây chính là cơ hội tốt để tuổi Dần tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Tuổi Tỵ

Tỵ cũng thuộc top con giáp bứt phá trong tuần mới này (19-25/9), con giáp này có tính tập trung và nghiêm túc trong công việc. Tỵ sống lý trí và luôn có những quyết định dứt khoát, mạnh mẽ. Con giáp này đã quyết định gì thì sẽ có kế hoạch và suy nghĩ kỹ càng. Dù rằng nhìn thì có vẻ con giáp này có lối sống cứng nhắc nhưng thật ra đều đã tính toán kỹ.

Thần đồng tiên tri mách bảo, 3 con giáp nhất định trúng số độc đắc trong tuần mới này (19-25/9), tận dụng cơ hội là cuộc đời nở hoa tươi thắm, giàu sang phú quý khó ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, trong 7 ngày tới chính là khoảng thời gian vàng ngọc mang lại may mắn cho cuộc sống của người tuổi Tỵ, nên con giáp này hãy tận dụng khoảng thời gian này để làm nên những bước đột phá cho cuộc sống của mình. Chỉ cần người tuổi Tỵ cần cù chăm chỉ, làm việc hết mình sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống.

Người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn tiền bạc đầy ví, vàng bạc chất đầy trong nhà. Với những người chưa có gia đình sẽ có thêm nhiều người theo đuổi, còn với những ai lập gia đình thì tình cảm vợ chồng thêm thắm thiết.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Tử vi nói rằng, ngay trong ngày đầu tuần mới, những con giáp dưới đây tài vận hanh thông, phát triển vô cùng rực rỡ nhờ được Thần Tài chiếu cố.

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