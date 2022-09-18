Nhà tiên tri phán đoán chính xác, trong 3 ngày tới (26/8 âm lịch), những con giáp này sẽ TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, tiền tài cất cánh, tỷ sự như mơ

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 15:30

Trong 3 ngày tới đây (26/8 âm lịch), những con giáp này được sao tốt chiếu mệnh, cuộc đời hưởng nhiều may mắn.

Tuổi Tý

Những người cầm tinh con Chuột trời sinh có ánh mắt sắc bén, đối nhân xử thế khéo léo, hiểu được khi nào có cơ hội, khi nào nên đầu tư. Không chỉ thế, khi làm việc, tuổi Tý đặc biệt chú ý đến năng lực, vì vậy rất hiệu quả.

Nhà tiên tri phán đoán chính xác, trong 3 ngày tới (26/8 âm lịch), những con giáp này sẽ TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, tiền tài cất cánh, tỷ sự như mơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tiên tri dự đoán, đúng 3 ngày tới đây (26/8 âm lịch), do có cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi Tý. Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận hanh thông. Con giáp tiền nhiều vô kể, tha hồ chi tiêu chẳng cần nhìn giá.

Tài lộc của người tuổi Tý nở rộ bất ngờ. Không chỉ có quý nhân giúp đỡ, chuyện gì cũng nhờ vào cố gắng của mình, tuổi Tý thể hiện được sự quyết tâm đến cùng của mình để được thành công.

Tuổi Mùi

Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, sống tình cảm và chân thành trong tất cả các mối quan hệ. Con giáp này không khinh người nghèo, không xu nịnh người giàu mà cứ thẳng thắn với lòng mình nên ai cũng quý mến, trời Phật thương yêu.

Nhà tiên tri phán đoán chính xác, trong 3 ngày tới (26/8 âm lịch), những con giáp này sẽ TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, tiền tài cất cánh, tỷ sự như mơ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong 3 ngày sắp đến (26/8 âm lịch), quý nhân sẽ xuất hiện báo hiệu con đường sự nghiệp, người làm nghề nào cũng đặc biệt và được kỳ vọng sẽ gặt hái thành công. Người tuổi Mùi thường được đánh giá cao cao và phát huy hết thế mạnh của mình.

Tử vi cho biết vận may của người tuổi Mùi đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý. Từ giai đoạn này trở đi, con giáp này còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Những người này vốn thông minh, một khi gặp được thời cơ tốt, Mùi sẽ biết nắm bắt và thăng hoa. Nhìn chung cuối năm nay, Mùi sẽ có khả năng thay đổi cuộc sống sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

Nổi tiếng là người hiền lành, chân thành, so với những con giáp khác, tuổi Thìn không gặp được nhiều may mắn, nhưng con giáp này có bản lĩnh để vượt qua những khó khăn, và không ngừng tìm cơ hội đổi đời. Cuộc đời của tuổi Thìn phải đối mặt với nhiều khó khăn trắc trở nên càng phải phấn đấu nhiều hơn gấp bội lần.

Nhà tiên tri phán đoán chính xác, trong 3 ngày tới (26/8 âm lịch), những con giáp này sẽ TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, tiền tài cất cánh, tỷ sự như mơ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 3 ngày tới (26/8 âm lịch) cho biết, cuộc sống của những người tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn. Cụ thể, con giáp này sẽ gặp được cơ hội để thăng hoa trong công việc, nếu không được thăng chức thì cũng được tăng lương. 

Người tuổi Thìn đón lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới. Phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên. Tài vận của người tuổi Thìn cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng. Thìn có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Xin chúc mừng 3 con giáp sẽ HỐT ĐƯỢC QUẢ ĐẬM trong tuần mới này (19-25/9), VẬN ĐỎ PHỪNG PHỪNG, mở ví ra là tiền ùa đến khiến thiên hạ phát hờn

Xin chúc mừng 3 con giáp sẽ HỐT ĐƯỢC QUẢ ĐẬM trong tuần mới này (19-25/9), VẬN ĐỎ PHỪNG PHỪNG, mở ví ra là tiền ùa đến khiến thiên hạ phát hờn

Trong tuần mới này (19-25/9), có 3 con giáp sau đây sẽ được nhận lộc Thần Tài, vận đỏ phừng phừng, tiền nhiều vô kể khiến thiên hạ ghen tị.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp trúng số tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 1 giờ 15 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 20 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới